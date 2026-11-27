"Winnipeg, el barco de la esperanza" , dibujo animado hispano-chileno-argentino basado en hechos reales, "Prince" , historia rioplatense de una vieja, su hijo, el mayordomo, un perro y una herencia, y "Bichos del mar" , el documental argentino de la expedición del Conicet al fondo de la fosa submarina frente a Mar del Plata, son las novedades nacionales de esta semana.

"Prince", de Federico Borgia , con Esteban Bigliardi como antagonista, parte de una idea muy buena. Una señora vive en su regia casa con un perro afgano y un mayordomo para todo servicio, lo que incluye tareas internas que por discreción no detallamos. Una noche la vieja muere y el hijo aparece enseguida queriendo quedarse con la casa. Pero el testamento de la finada deja como heredero al perro , que debe ser cuidado por el mayordomo, que a su vez debe recibir un salario mensual pagado por el hijo de la susodicha finada. Próximas frases: "no hay plata" y "¿Qué es esto?" Veneno para perros. Etc, etc. Se agregan parientes de ambos lados y una vecina. Mientras, el perro sigue indiferente haciendo su caminata diaria en la cinta del gimnasio. Lo dicho, acá hay una idea muy buena. Solo le falta ritmo, chispa, vitalidad.

Quien más, quien menos, por interés cultural o por llevarle la contra al gobierno, el año pasado miles y miles de personas se pegaron al streaming del Conicet para seguir las búsquedas submarinas de unos animalitos invertebrados. Nada de pingüinos, delfines ni ballenas, apenas unos bichitos insignificantes que supuestamente solo podrían interesarles a un restringido número de científicos. La realidad mostró que mucha más gente podía interesarse. ¿Dónde estaba el gancho? Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein lo supieron ver y lo aplicaron en el documental que ahora vemos: "Bichos del mar" , afectuoso seguimiento de una expedición juvenil, jóvenes que tenían en ese viaje una oportunidad única y la aprovechaban al máximo, con total aplicación y alegría, disfrutando de cada pequeño descubrimiento ( encontraron más de 40 criaturas desconocidas ) y disfrutando además con unos aparatos de avanzada tecnología, de esos que acá no tenemos pero estuvieron a su alcance por veinte días.

Esto, ya se sabe, resultó de un acuerdo del Conicet con el Schmidt Ocean Institute que trajo su nave oceanográfica mejor equipada para esas tareas. Y ya se sabe, el entusiasmo es contagioso, y hasta puede despertar vocaciones. Además el fondo del mar ofrece unos colores hermosos, y entre los momentos más felices (lástima que también más breves) aparece por primera vez ante las cámaras la Hippasteria phrygiana, vulgo estrella culona , que tendría inmediata repercusión en nuestra vida cotidiana, en fin. Cartel francés para la música orquestal, envolvente y misteriosa de Pablo Crespo . Dicho sea de paso, la grabaron en Bulgaria porque allá sale más barato.

En el dibujo "Winnipeg, el barco de la esperanza" , una abuela le cuenta a su nieto la gran aventura que vivió cuando niña. El final de la Guerra Civil Española, el éxodo de miles de personas a través de los cerros nevados, los abusos y traiciones de mucha gente a lo largo del camino, el maltrato de la policía francesa, la bondad de otras personas, el encuentro con Pablo Neruda , que estaba organizando el traslado de unos 2000 exiliados a Chile en un barco de carga , las peripecias del viaje, y al fin el emotivo desembarco en Valparaíso.

La historia adapta una novela gráfica de Laura Martel ilustrada por Antonia Santolaya, "Winnipeg, el barco de Neruda", publicada para recordar a los españoles que alguna vez ellos también vivieron lo que hoy viven tantos extranjeros que tocan a sus puertas. Y que en otros países los recibieron con los brazos abiertos. Beñat Beitia y Elio Quiroga llevaron la novela al cine. Maia Zaitegui y Dani Albiac hicieron las voces de la niña y su padre. En muy breves momentos se suman los chilenos Luis Gnecco, Paulina García y Alfredo Castro haciendo las voces de Neruda, la abuela y Salvador Allende, que entonces era ministro de Salud. La participación argentina es mayor: Melina Macaggi haciendo la voz de la pintora bonaerense Delia del Carril, entonces compañera de Neruda, y Nicolás Couvin, Malena Schargrosky, Diego Cagide y otros quince, o más, en diversos aspectos de animación y producción. Casi todos, con la experiencia previa del dibujo "Robotia".

Por supuesto, los hechos están simplificados. Pero la anécdota del nacimiento a bordo de una bebita bautizada Agnes en honor a la esposa del capitán, es cierta. Lo del polizón judío, no tanto. En verdad era un polizón anarco, Fernando Solano Palacio. Y lo de Allende, es una escena muy pobre, siendo que él personalmente participó en la revisación médica y vacunación de los que iban llegando. Lástima que falte también el coro de catalanes que cantaron "L'emigrant" como despedida en el puerto de Pauillac. Pero bueno, todo no se puede y además es una canción tristísima, que no pega demasiado en el tono que en ese momento tiene la película.

Queda para otra ocasión detallar el modo en que se juntó el dinero para contratar y acondicionar el barco y alimentar a los viajeros, que fue gracias a los cuáqueros británicos y las asociaciones de ayuda de Chile, Argentina y Uruguay. También, las discusiones de Neruda con su gobierno, que autorizaba solo 1400 pasajeros, y que fueran técnicos, pescadores y obreros especializados, nada de poetas o intelectuales, y las discusiones con el gobierno republicano en el exilio, que reclamaba cupos de afiliados a determinados partidos, nada de anarquistas ni trotskistas. Neruda se las ingenió para incorporar bajo cuerda un buen puñado de artistas y libreros, y talentos como el historiador Leopoldo Castedo, luego coautor de una impresionante "Historia de Chile". De los 2365 viajeros registrados en diversas planillas, cerca de un centenar terminó instalado en Mendoza y alrededores. Y de todos los niños que llegaron con sus padres, algunos se hicieron médicos, industriales y artistas de mérito, y uno de ellos, Paco Molina, que llegó con 9 años, entró a un club de fútbol de Valparaíso, llegó hasta integrar el Seleccionado Chileno, fue el goleador del Campeonato Sudamericano de 1953, pasó al Atlético de Madrid, pero, como no le dejaron llevar de vuelta a España a sus padres, se volvió a su tierra adoptiva, donde siguió ganando torneos hasta despedirse en Coquimbo como entrenador. Pero esa ya es otra historia.

"Bichos del mar" (Argentina, 2026); Dir.: Francisco Bendomir y Tatiana Lichtenstein; documental.

"Prince" (Argentina, 2026); Dir.: Federico Borgia; Int.: Roberto Suárez, Marina De Marco, Esteban Bigliardi, Cecilia Marani, Salvador Gaetán.

"Winnipeg, el barco de la esperanza" (España-Chile-Argentina, 2026); Dir.: Beñat Beitia y Elio Quiroga; dibujo animado.