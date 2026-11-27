Festivales de cine: películas ganadoras llegan al Gaumont y al Centro Cultural 25 de Mayo Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









La programación reúne producciones distinguidas en los festivales de Málaga, San Sebastián y Mar del Plata. Habrá funciones especiales, encuentros con realizadores y protagonistas, y propuestas de cine internacional con entradas gratuitas o a precios accesibles.

Una de las películas que se estrenan es la Biznaga de Oro del Festival de Málaga "Yo no moriré de amor", de Marta Matute.

Interesante variedad de películas ganadoras se ofrece estos días en funciones especiales. Así, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Villa Urquiza, se está desarrollando la Muestra MASS (por Málaga y San Sebastián) con seis piezas del cine español contemporáneo presentadas por sus propios autores, o en su defecto sus intérpretes. Del Festival de Málaga, la Biznaga de Oro "Yo no moriré de amor", de Marta Matute, drama de una chica que no quiere encadenarse al cuidado de una madre enferma, "Iván & Hadoun", de Ian de la Rosa, Premio Especial del Jurado, sobre el conflicto entre el amor y la conveniencia social y laboral, y "Pioneras. Solo querían jugar", de Marta Díaz de Lope, comedia dramática sobre los comienzos del fútbol femenino en tiempos del franquismo, Premio del Público. Y del Festival de San Sebastián, "Esta soledad", de Javier Giner, Premio Nuevos Realizadores, "5 minutos más", de Javier Ruiz Caldera, fantasía de bucle temporal para un matrimonio en crisis, Premio Mejor Actor de Reparto a Javier Cámara, y "Jaleos", ingenioso documental de Isaki Lacuesta dedicado al arte flamenco. Todo, con entrada gratis.

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Y a bajo precio en el Gaumont, las ganadoras del reciente Festival de Mar del Plata. Este viernes, el Premio Mayor y también Premio al Mejor Director, "La noche que Arezou desapareció", del iraní Arian Vazirdaftari, mostrando las aflicciones de una familia frente a la represión del gobierno (el autor ahora vive en Berlín, cabe aclarar). El sábado, "A professora de francés", de Ricardo Alves jr., Premio Especial del Jurado y Mejor Actriz para Grace Passó como una joven que se encuentra con su novia en medio de una sociedad intolerante. El domingo, la comedia negra de Gerardo Tassan "Cebar, frenar, llorar" (o quizá Cómo librarse de una esposa), Mejor Película de la Competencia Argentina. Lunes, la venezolana "El pez que fuma", de Luis Fernández, reversión del clásico de Román Chalbaud ambientado en un burdel, Mejor Película de la Competencia Latinoamericana. Martes, Mejor Guión, "Truly Naked", de Muriel Ansembourg, conflictos de un joven cuyo padre trabaja en el negocio del porno. El miércoles, la polémica "Borges and Me", de Marc Turtlelaub, que se pasó en el cierre fuera de competencia.

Más películas premiadas, desde el jueves 3 con el 5to. Festival Internacional de Cine Israelí, y desde el viernes 4 con lo mejor de los Festivales de Sitges y Biarritz, y para mejor con entrada gratis.

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