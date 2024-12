Cuál es la película dramática en la que trabaja Margot Robbie, que la está rompiendo en Netflix y dura 108 minutos

Margot Robbie, junto a Charlize Theron y Nicole Kidman, protagoniza una nueva película disponible en la plataforma de Netflix que ya se ubica entre lo más visto on demand. Se trata de "El Escándalo", que fue estrenada en los cines en el año 2019 e incluida recientemente a la plataforma.

No obstante, es difícil saber en quién se puede confiar y en quién no, por lo que no será tan fácil para ellas unirse en contra de los poderosos de la compañía, que buscarán seguir llevando adelante la protección del statu quo que hace feroz la competencia e individualidad entre los periodistas del medio.