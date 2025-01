Donald Trump bailó al ritmo de los Village People antes de su asunción

El popular grupo de disco de los años 70, cuya canción de 1978 "YMCA" ha sido un elemento básico en los mítines de Trump durante años, apareció con él en el mitin de la victoria 'Make America Great Again' en el Capital One Arena.

donald trump village people.mp4

Los músicos y celebridades que acompañaron a Donald Trump antes de su acto de asunción

Había muchas celebridades que apoyaban a Trump y miles de seguidores llenaron casi todos los más de 20.000 asientos del estadio en el centro de Washington.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien se ha convertido en un confidente cercano de Trump desde que gastó más de 250 millones de dólares para impulsar su campaña, también habló en el evento junto con el vicepresidente electo JD Vance, el CEO de Ultimate Fighting Championship, Dana White, el activista conservador Charlie Kirk y la comentarista conservadora Megyn Kelly.

Además actuaron el cantante y rapero Kid Rock y los cantantes Billy Ray Cyrus y Lee Greenwood, de 82 años.

En un gesto inusual, Trump entró por el nivel del vestíbulo del estadio y deliberadamente bajó las escaleras antes de su discurso, deteniéndose con frecuencia para levantar el puño y posar para fotografías con los asistentes al mitin.

Kid Rock interpretó "We The People" y "All Summer Long" a pesar de una fría mezcla de lluvia y nieve que caía afuera.

"¿Está MAGA en la casa?", gritó la estrella de rock entre vítores y aplausos de los partidarios de Trump allí reunidos.

Rock también actuó en la Convención Nacional Republicana el verano pasado.

Entre otros que subieron al escenario se encontraba el cantante Lee Greenwood, de 82 años, cuya canción "God Bless the USA" es una de las favoritas de Trump y siempre suena en sus mítines electorales.

Billy Ray Cyrus, padre de la artista y ex estrella de Disney, Miley Cyrus, también actuó.

En agosto pasado, el cantante de "Achy Breaky Heart" manifestó su apoyo a Trump en una publicación en Facebook.

"Estoy aquí con el expresidente estadounidense Donald J. Trump como un estadounidense orgulloso", escribió Cyrus sobre una foto de él levantando el pulgar junto al presidente entrante.

Muchos de los artistas presentes también actuarán hoy como parte de las celebraciones inaugurales.

Además de Village People y la estrella del country Carrie Underwood, también se han confirmado para actuar Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Gavin DeGraw y Jason Aldean.

Elon Musk, el multimillonario propietario de Tesla (a quien Trump le ha encomendado ayudar a dirigir una comisión especial para hacer que el gobierno federal sea más eficiente) subió al escenario y dijo: "Estamos ansiosos por hacer muchos cambios".

Musk prometió hacer "grandes cosas" y hacer que Estados Unidos sea fuerte "durante siglos".