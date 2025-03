Luis Caputo reiteró que el dólar "no se va a disparar" y confió que las reservas "se van a recuperar"

El ministro de Economía, Luis Caputo , habló tras una semana inestabilidad en materia financiera , con un total de u$s1.640 millones vendidos por parte del Banco Central en los últimos 15 días, y descartó que en este contexto se pueda disparar el dólar. El funcionario aseguró que preveían este escenario y dijo que "no es una preocupación".

"De ninguna manera se va a disparar el dólar", ratificó luego de recordar que el año pasado había asentado que el esquema planteado por el Gobierno es "tan robusto" que "puede haber volatilidad pero no puede haber cimbronazos".

Según explicó Caputo, durante los últimos días, "el Banco Central no gastó 1.700 millones de pesos tratando de contener al dólar . Eso es lo que se gasta en el Mercado Libre y Único de Cambios. Si hay más exportaciones que importaciones, el BCRA compra, como lo hicimos en los últimos 14 meses. En los últimos 10 días hubo más importaciones que exportaciones, sabíamos perfectamente que iba a pasar".

"Con la Ley Guzmán, ya sabíamos que iba a pasar. Se genera un período de incertidumbre entre el DNU y la aprobación del Fondo. Nosotros como funcionarios no podemos decir nada y entonces la oposición y periodistas aprovechan para generar incertidumbre en la gente. Entonces los exportadores retienen y no liquidan".

De todas formas, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que esto "no es un problema" ya que "el importador que adelanta la importación mañana no va a tener que volver a hacer esa compra y los exportadores eventualmente van a liquidar". "Las reservas que estás perdiendo ahora cuando cerremos el acuerdo se van a recuperar. No es una preocupación", confió.

En ese sentido, remarcó que "no importa el corto plazo". "Siempre machaco en algo: que las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo defaults y devaluaciones porque sí. Eso era producto de que se hacían las cosas mal.

Caputo destacó la gestión del Gobierno y señaló: "Cuando la gente dice 'ya la vimos' yo insisto que no vieron nada porque esto no se hizo en 120 años. Vienen los Premio Nobel más importantes del mundo y nos piden que escribamos un libro. Se está estudiando en las mejores universidades del mundo. Esto que hicimos nosotros, no se hizo en 120 años".

Luis Caputo destacó que el programa del Gobierno avanzará "más rápido" con el préstamo del FMI

En relación a las negociaciones con el FMI, el funcionario explicó que Argentina ya venía de un acuerdo del cual "no se había cumplido ninguna meta" y decidieron no proponer un nuevo acuerdo porque "iban a dudar". "Sabíamos que no los íbamos a convencer, teníamos la otra opción que era revivir el programa viejo, pero las metas que tenían nos llevaban a la hiperinflación igual. Nos pusimos metas mucho más fuertes y ambiciosas. Lo diseñamos estando en el sector privado y lo llevamos a la práctica en el primer día".

"Llevamos a la práctica nuestro propio programa y le fuimos mostrando al Fondo y al mundo que teníamos razón. Que todo lo que pensaban que era imposible, era posible, que bajar la inflación era posible, que tener equilibrio fiscal era posible. Entonces para septiembre y octubre le dijimos al Fondo que nosotros podíamos continuar con el programa y ustedes subirse y darnos una mano. Si hubiéramos seguido como hasta ahora, era seguir comprando reservas. Yendo al Fondo, lo hacemos más rápido", destacó Caputo sobre las negociaciones con el organismo.

Sobre este punto, también agregó que no se trata de "deuda nueva" sino que el Gobierno está "reemplazando lo que hizo el kirchnerismo entre 2011 y 2014 que emitía letras intransferibles para sacarles dólares al BCRA". Al respecto, detalló: "Los pesos que emite es la deuda con la gente. Cumplir con ese compromiso es un tema moral. El kirchernismo le sacaba el respaldo a esos pesos, se llevaron u$s120 mil millones al BCRA, tres acuerdos con el FMI, y como tenia déficit emitía pesos a mansalva. Había cada vez más deuda y menos respaldo. Cuando llegamos nosotros había casi cuatro bases monetarias. Y no es que no había reservas, había reservas negativas y debía u$s40 mil millones a importadores. Ahora estamos dando vuelta lo que hizo el kirchnerismo, recomprando esas letras, honrando esa deuda y volviendo a comprar dólares para que tengan respaldo los pesos".

El Ministro además dio precisiones sobre cómo se llevará adelante el programa de deuda que intentan formalizar con el organismo multilateral y reiteró que el dinero se destinará a recomprar Letras intransferibles que están en manos del BCRA. "La operación funciona de la siguiente manera: los dólares que recibimos los usaremos para recomprar las letras intransferibles. Esos dólares pasan a ser parte de las reservas del BCRA y las reservas son de libre disponibilidad", agregó.

Si bien no dio plazos, remarcó que el primer tramo del préstamo "será muy importante" porque "el BCRA está descapitalizado". A su vez, reveló que están trabajando para que el FMI haga un desembolso más grande de lo habitual en las etapas tempranas del acuerdo: "Nosotros hemos pedido más por una razón. En un acuerdo tradicional, lo que el Fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas parciales, cosa que nosotros ya hicimos. Nosotros ya hicimos todo", destacó.

"La inflación en Argentina va a terminar colapsando", ratificó Luis Caputo

Por otro lado, destacó que el Gobierno diseñó un programa "sólido" que va a tener un impacto "a largo plazo". "La inflación en Argentina va a terminar colapsando, el dólar no va a ser un problema. Es un tema de tiempo. Hoy Argentina es uno de los mejores alumnos del mundo, le va a ir bien. La gente lo va a ver en la práctica", vaticinó.

El Ministro consideró que el crecimiento económico "se recontra siente en la calle" y "por eso el Presidente un alto nivel de apoyo". "Los salarios reales subieron casi 6% desde noviembre en términos reales. Eso es lo importante", señaló y destacó que "la gente está claramente mejor, estaba mucho peor".

En esa línea, buscó trasmitir tranquilidad y remarcó: "Lo que más me importa es la gente. Nosotros vamos a hacer lo que sea mejor para ellos. Claramente que entre plata para respaldar a los pesos es algo bueno. Nunca vamos a salir de las restricciones si le vamos a generar un estrés a la gente. Eso tienen que entender".