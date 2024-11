Dolph Lundgren reveló que "está libre de cáncer" después de que le dieran 2 años de vida

Embed - Dolph Lundgren on Instagram: "Health update - finally cancer free with gratefulness and excitement for a bright future. Thanks for all your support always. " View this post on Instagram A post shared by Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

La salud de Dolph Lundgren en los últimos años

Lundgren, quien también protagonizó The Expendables 4 y Aquaman and the Lost Kingdom, reveló por primera vez que tenía cáncer en 2023, en la serie de entrevistas sindicada In Depth With Graham Bensinger. Dijo que le diagnosticaron cáncer de riñón por primera vez en 2015. Después de la cirugía, permaneció libre de síntomas durante unos cinco años, pero durante una visita al médico durante un viaje a Suecia en 2020 se descubrió que tenía tumores adicionales en las áreas de riñón y hígado.

En ese momento, dijo el actor, le dieron un diagnóstico de cáncer terminal con solo 2 o 3 años de vida. Dice que en ese momento pensó: "He tenido una gran vida. He vivido como cinco vidas en una. Así que no es que me sintiera amargado, pero sentí pena por mis hijos y mi prometida".

Finalmente, Lundgren buscó una opinión adicional de la oncóloga Dra. Alexandra Drakaki del Centro Médico de la UCLA y le recetaron un tratamiento farmacológico desarrollado más recientemente. Lundgren dijo que el tratamiento, al que se sometió mientras filmaba The Expendables 4 y Aquaman and the Lost Kingdom , había demostrado ser eficaz para reducir el tamaño de los tumores en un 90%.