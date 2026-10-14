El actor Russell Brand fue descrito como un "depredador sexual" en el inicio del juicio por violación en su contra + Agregar ámbito en









El actor y humorista británico enfrenta siete cargos, que incluyen tres de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

Comenzó el juicio contra el actor y humorista británico.

Russell Brand ocupó su lugar en el banquillo de los acusados el miércoles en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El actor y humorista británico enfrenta siete cargos, que incluyen tres de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente.

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La fiscalía comenzó a presentar sus argumentos en un juicio que se prolongará hasta diciembre. Los cargos se basan en denuncias presentadas por seis mujeres, ocurridas a lo largo de una década, entre 1999 y 2009. Brand se ha declarado inocente de todos los cargos y ha negado sistemáticamente haber cometido delito alguno.

Russell Brand actuó como "un depredador sexual" afirmó la fiscal La fiscal Riel Karmy-Jones, que abrió la vista de un juicio previsto que se prolongue hasta diciembre, calificó a Russell Brand como "despiadado, calculador y manipulador".

"Era un depredador sexual", declaró, añadiendo que utilizaba a las mujeres para satisfacer su "enorme apetito sexual".

El exactor está siendo juzgado por tres cargos de violación, tres de agresión sexual y y uno de agresión indecente. Los hechos ocurrieron en una habitación de hotel, en lugares de trabajo, en los baños de un bar y en el domicilio del acusado, detalló la fiscal.

Russell Brand "no es necesariamente la misma persona que era entonces", reconoció Karmy-Jones. Sin embargo, "pese al tiempo transcurrido, su responsabilidad por las conductas indebidas y los delitos cometidos cuando era más joven sigue siendo la misma", añadió. Brand, que vive en Florida, se encuentra en libertad bajo fianza. Convertido en una estrella de las redes sociales, Brand expresa habitualmente ideas conspirativas, con 4,9 millones de seguidores en Instagram, 6,6 millones en YouTube y 10,1 millones en X. En 2024 anunció que había sido bautizado en el río Támesis y, desde entonces, no ha dejado de repetir hasta qué punto su fe cristiana lo ha cambiado. Brand también ha expresado su apoyo a Donald Trump. Tras ser imputado en 2025, aseguró en X que nunca había mantenido "relaciones sexuales sin consentimiento". "He sido drogadicto, adicto al sexo e idiota, pero nunca he sido un violador", escribió.

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