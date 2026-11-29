El tribunal dará a conocer este lunes si responsabiliza al acusado por el crimen de la joven de 21 años, ocurrido en Gualeguay en 2017. La fiscalía pidió que sea condenado a prisión perpetua, mientras que la defensa reclamó su absolución.

El tribunal integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali dará a conocer el veredicto del segundo juicio por el femicidio de Micaela García. Néstor Pavón está acusado de participar en el crimen ocurrido en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, y la fiscalía pidió para él prisión perpetua.

El segundo juicio por el femicidio de Micaela García tendrá este lunes una instancia clave: el tribunal dará a conocer el veredicto sobre Néstor Pavón , acusado de participar en la violación y el asesinato de la joven de 21 años. Durante el proceso se presentaron testimonios y pruebas para determinar si tuvo responsabilidad en el crimen, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos . La fiscalía pidió que sea condenado a prisión perpetua .

El tribunal está integrado por los jueces Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás Gazali . El debate comenzó el 29 de octubre y permitió volver a analizar qué participación tuvo Pavón en el ataque contra la estudiante.

En el primer juicio, Pavón había sido acusado de ser coautor del crimen junto con Sebastián Wagner . Sin embargo, recibió una condena de cinco años de prisión por encubrimiento. Wagner, por su parte, fue condenado a prisión perpetua.

Luego, la Cámara de Casación de Paraná y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenaron realizar un nuevo juicio. La decisión tuvo en cuenta los indicios que vinculaban a Pavón con el asesinato y los cuestionamientos por la falta de perspectiva de género durante el primer proceso.

Uno de los testimonios más importantes del nuevo juicio fue el de Sebastián Wagner , quien volvió a señalar a su antiguo empleador como participante del ataque contra Micaela. El hombre, que ya cumple una condena a prisión perpetua, aseguró que no actuó solo.

Durante su declaración, Wagner pidió disculpas a los padres de la joven y expresó: "Vengo porque me lo pidieron los papás de Micaela que los ayude para pedirle perdón a los padres de Micaela, a la madre de Micaela y a todas las madres y padres que hayan perdido una hija".

Al contar cómo ocurrió el ataque, afirmó: "Yo no digo que no fui yo, este es mi caso, yo sí tuve que ver con esto... ¿Qué soy, Hulk? La sacamos entre los dos".

Según su relato, interceptaron a la estudiante cuando caminaba hacia su casa después de salir del boliche King. Wagner contó que intentó sujetarla, pero no pudo reducirla porque ella se resistió. Por eso, aseguró que otra persona bajó del auto para ayudarlo.

Cuando le preguntaron si alguien más había abusado sexualmente de Micaela, respondió: "Sí, él sí", en referencia a Pavón.

Sin embargo, los abogados defensores cuestionaron su versión y pusieron en duda su credibilidad. También señalaron que Wagner buscaba modificar su situación judicial y que intentaba atribuirse únicamente la violación, sin asumir responsabilidad por el homicidio.

Micaela García y Sebastián Wagner.

Las pruebas y los indicios contra Néstor Pavón

Además de la declaración de Wagner, durante el juicio se analizaron distintas acciones que Pavón habría realizado después del crimen. Entre ellas, la entrega de dinero a su empleado, la búsqueda de ayuda para que pudiera escapar y la limpieza del Renault 18 utilizado aquella noche.

También se investigó si Pavón se comunicó con familiares de Wagner, que vivían en Moreno, para que lo recibieran después del asesinato. Estos movimientos fueron incorporados al debate para determinar si había colaborado con su empleado para facilitar su huida.

Otro testimonio importante fue el de Nancy Zárate, una vecina que aseguró haber escuchado los gritos de una mujer durante la madrugada. En su declaración sostuvo que "no era una sola persona la que la quería alzar, eran varias".

A su vez, otro testigo contó que Wagner llegó a su casa a la mañana siguiente en estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas y con barro en el cuerpo. También recordó haber visto una marca de una mano grande y embarrada en la luneta de un vehículo.

Las pericias también aportaron elementos para reconstruir el ataque. Los especialistas señalaron que era difícil que una sola persona pudiera reducir a Micaela, quien practicaba atletismo y medía 1,65 metros. Además, consideraron poco probable que alguien pudiera manejar un auto con caja manual y, al mismo tiempo, intentar sujetarla durante el recorrido.

Los análisis biológicos permitieron encontrar un cabello de Micaela arrancado desde la raíz dentro de la aspiradora que se había utilizado para limpiar el Renault 18 de Wagner.

También se incorporó un mensaje de WhatsApp que Wagner había enviado a una mujer durante esa noche. En la conversación, le pidió el teléfono de una amiga porque, según escribió, Pavón "quería salir con una mujer".

Por otra parte, una vecina declaró que había visto pasar el Renault 18 Break a gran velocidad por un camino cercano al lugar del crimen. Según contó, pudo distinguir dos sombras en la parte delantera del vehículo.

Los investigadores también revisaron los registros telefónicos de Pavón. El acusado había declarado que regresó a su casa cerca de las 4.10 de la madrugada, después de llevar a su hijo. Sin embargo, los informes indicaron que su celular volvió a registrar actividad recién a las 9.27, cuando un cliente lo llamó porque el lavadero todavía no había abierto.

La esposa y el hijo de Pavón respaldaron su versión sobre el horario en que había regresado. No obstante, sus declaraciones tuvieron algunas contradicciones sobre lo que ocurrió durante esa mañana.

Pavón negó su participación y pidió que lo absuelvan

Durante su declaración, que duró más de cuatro horas, Néstor Pavón rechazó las acusaciones y aseguró que no tuvo ninguna participación en el asesinato.

"Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo", afirmó. También cuestionó la investigación y sostuvo: "Están empecinados conmigo, yo nunca estuve escondiéndome".

Sus abogados, Ramón Elías Salto y Edwin Valenzuela, pidieron que sea absuelto y cuestionaron la declaración de Wagner. Durante los alegatos, afirmaron: "Wagner mintió, miente y mentirá".

Además, sostuvieron que la perspectiva de género no puede reemplazar las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad de una persona. En ese sentido, expresaron: "Condenar a quien no estuvo no le devuelve nada a Micaela, solo le agrega una historia a la verdad que no es la verdad".

Los abogados de la familia de Micaela García, José Iparraguirre y Marcelo Boikens, vincularon el reclamo de justicia por el femicidio con el movimiento Ni Una Menos y destacaron el impacto social que tuvo el asesinato de la joven.

La fiscalía pidió prisión perpetua para Pavón

Durante su alegato, el fiscal Jorge Gamal Taleb describió el vínculo entre Pavón y Wagner como una relación desigual. Según explicó, Pavón tenía una posición de autoridad sobre su empleado, que trabajaba en su lavadero de camiones.

Para el fiscal, las pruebas presentadas durante el juicio permiten sostener que Pavón participó del ataque contra Micaela. Por eso, solicitó que sea condenado a prisión perpetua por abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género.

Los abogados de la familia de Micaela, José Iparraguirre y Marcelo Boikens, también respaldaron la acusación y sostuvieron que los elementos reunidos demuestran la participación de Pavón en el crimen. Durante sus alegatos, relacionaron el pedido de justicia con el movimiento Ni Una Menos y el impacto que tuvo el asesinato de la joven.

Ahora, el tribunal deberá resolver si Pavón tuvo responsabilidad en el femicidio de Micaela García, por el que Sebastián Wagner ya cumple una condena a prisión perpetua.