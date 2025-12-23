Nuevas denuncias violación y agresión sexual contra el actor inglés Russell Brand + Seguir en









Las acusaciones, que involucran a cuatro mujeres, se relacionan con incidentes ocurridos entre 1999 y 2005.

Nuevas acusaciones contra el actor y humorista inglés.

La Policía Metropolitana de Londres reveló que al comediante, actor y presentador de televisión Russell Brand se le habían presentado dos cargos adicionales a las denuncias previas en su contra: un cargo de violación y un cargo de agresión sexual.

Las acusaciones se relacionan con otras dos mujeres, además de los cargos anteriores contra uno de los protagonistas de la película Forgetting Sarah Marshall, que incluían dos de violación, uno de agresión indecente y dos de agresión sexual.

Brand ahora comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero en relación con los cargos adicionales.

Las acusaciones previas contra Russell Brand A principios de este año, Brand compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Londres, y se declaró inocente de los cargos anteriores. Las acusaciones, que involucran a cuatro mujeres, se relacionan con incidentes ocurridos entre 1999 y 2005. El juicio por estos cargos está previsto para el 3 de junio de 2026. Permanecerá en libertad condicional hasta entonces.

“Las mujeres que han presentado denuncias, incluidas las relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados”, declaró el inspector jefe de detectives de la Policía Metropolitana, Tariq Farooqi, en relación con las nuevas acusaciones. Farooqi añadió que la investigación de la Policía Metropolitana, iniciada inicialmente tras recibir varias denuncias tras una importante revelación en 2023, tanto en la serie documental “Dispatches” de Channel 4 como en The Sunday Times, “sigue en curso” e instó a cualquier persona afectada por el caso o que tenga información a que se presente.

En la exposición de 2023, Brand fue acusado de violación, agresión sexual y abuso emocional. Un representante del programa declaró: "Cinco mujeres, cuatro de las cuales pidieron permanecer en el anonimato, aceptaron compartir sus historias de graves acusaciones sexuales en el programa". Apenas unos meses después de la publicación de la denuncia, Brand se convirtió al cristianismo y ha hablado abiertamente de su nueva fe.