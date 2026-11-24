Declara la madre de Lourdes Fernández en el juicio por violencia de género: "Es una pesadilla" + Agregar ámbito en









Se trata de Mabel López, quien denunció la situación a fines de 2025. La mujer lamentó atravesar el proceso y confesó que llegó querer mucho al acusado, Leandro García Gómez.

Se trata de Mabel López, quien denunció los hechos ocurridos a fines de octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo. @lowrdez

La mamá de la cantante Lourdes Fernández declarará en el juicio contra la expareja de su hija, Leandro García Gómez, acusado de privarla ilegítimamente de la libertad y ejercer violencia de género. Se trata de Mabel López, quien denunció los hechos ocurridos a fines de octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo.

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Su testimonio está previsto para las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se espera la declaración de otros testigos.

López fue la denunciante de lo ocurrido, mientras que la artista no impulsó una acción penal directa contra su expareja. Tampoco participa del juicio como querellante ni cuenta con representación legal propia en el debate oral y público.

Juicio contra el exnovio de Lourdes Fernández por violencia de género: declara la mamá de la cantante de Bandana Antes del inicio del debate, Lourdes expresó su tristeza por tener que enfrentar judicialmente a alguien con quien compartió una relación sentimental. “Estoy muy triste. Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla”, expresó según TN.

La OVD describió un escenario de “entrampamiento vincular” atravesado por una situación de violencia de larga data para Lourdes. Además, agregó: “Trato de aferrarme a los lindos momentos, pero en la relación sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar”. En el expediente también consta un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El organismo advirtió sobre una “percepción subjetiva de riesgo deficitaria” y describió un escenario de “entrampamiento vincular” atravesado por una situación de violencia de género de larga data que, según la evaluación, estaría siendo invisibilizada por la entrevistada. Lourdes Fernández declaró en el juicio contra su exnovio por violencia de género La integrante de Bandana Lourdes Fernández declaró este martes en el juicio contra su exnovio, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra la cantante en el barrio porteño de Palermo a fines de octubre de 2025. A la salida del tribunal, la artista aseguró estar "muy triste". Se trató de una comparecencia más que esperada debido a que la artista no denunció a García Gómez, no es querellante y tampoco se encuentra representada por un abogado en el debate oral y público. A la salida del tribunal, la cantante habló con al prensa y expuso: "Estoy muy triste. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera, es muy feo".