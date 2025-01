El director de "The Brutalist" habló sobre la polémica por el uso de Inteligencia Artificial en su película

Adrien Brody y el director Brady Corbet en una función estreno de The Brutalist.

Tras la noticia de que la película tres veces ganadora del Globo de Oro, The Brutalist , utilizó inteligencia artificial en la posproducción para suavizar los acentos húngaros de sus estrellas Adrien Brody y Felicity Jones , así como los de su elenco, el director de la película, Brady Corbet , emitió una respuesta.

“ Las interpretaciones de Adrien y Felicity son completamente propias . Trabajaron durante meses con la profesora de dialecto Tanera Marshall para perfeccionar sus acentos. Se utilizó la innovadora tecnología Respeecher solo en la edición de diálogos en húngaro , específicamente para refinar ciertas vocales y letras para lograr precisión. No se modificó el idioma inglés. Este fue un proceso manual, realizado por nuestro equipo de sonido y Respeecher en posproducción. El objetivo era preservar la autenticidad de las interpretaciones de Adrien y Felicity en otro idioma , no reemplazarlas ni alterarlas y se hizo con el máximo respeto por el oficio”.

También se utiliza una IA generativa adicional para crear una serie de planos arquitectónicos y edificios terminados en la secuencia final de la película, a lo que Corbet dice: “Judy Becker y su equipo no utilizaron IA para crear o renderizar ninguno de los edificios. Todas las imágenes fueron dibujadas a mano por artistas . Para aclarar, en el video conmemorativo que aparece en el fondo de una toma, nuestro equipo editorial creó imágenes diseñadas intencionalmente para que parecieran representaciones digitales deficientes de alrededor de 1980”.

“ The Brutalist es una película sobre la complejidad humana, y cada aspecto de su creación fue impulsado por el esfuerzo, la creatividad y la colaboración humana. Estamos increíblemente orgullosos de nuestro equipo y de lo que han logrado aquí”, añadió Corbet.

Polémica por el uso de Inteligencia Artificial en Hollywood

The Brutalist no es la primera película que utiliza IA para "mejorar" algún aspecto de una película, por ejemplo, la interpretación de Freddie Mercury por parte de Rami Malek en Bohemian Rhapsody, o incluso la de Angelina Jolie en Maria. Esa película de 2018 le valió un Oscar al Mejor Actor, y Malek no cantó al 100% en la película. Según Rolling Stone, la mayoría de la música de Bohemian Rhapsody se basó en pistas vocales de cintas maestras de Queen o nuevas grabaciones del cantante canadiense de rock cristiano Marc Martel, que sonaba como Mercury. Según se informa, la interpretación de Mercury por parte de Malek es una amalgama de algunas voces. La interpretación de Jolie en Maria es una mezcla de la actriz ganadora del Oscar y cantante de ópera Maria Callas.

También hay informes de que la ganadora de premios de Netflix, Emilia Pérez, también utilizó la tecnología Respeecher para mejorar el rango vocal de Karla Sofía Gascón. El canto de la actriz se fusionó con el de la compositora de Emilia Pérez, Camille.

The Brutalist se filmó en Hungría. A24 se hizo con el drama financiado de forma independiente por menos de 10 millones de dólares después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia. La película fue una victoria sorpresa en los Globos de Oro, llevándose no solo el premio a la Mejor Película Dramática, sino también al Mejor Actor de Largometraje Dramático para Brody y al Mejor Director para Corbet. Corbet también está nominado a mejor director en los Premios DGA, mientras que la película está nominada al premio Daryl F. Zanuck al Mejor Productor en los PGA.

La película sigue al arquitecto judío húngaro László Tóth (Brody), quien emigra a los EE. UU. después de sobrevivir al Holocausto, mientras busca reconstruir su vida, su carrera y su matrimonio. Una vez establecido en una Pensilvania desconocida y esperando la llegada de su esposa Erzsébet (Jones), el visionario es descubierto por un rico industrial (Guy Pearce). La extensa narrativa, también coescrita por Mona Fastvold, la esposa de Corbet y actriz y cineasta, abarca 215 minutos y tres décadas de Estados Unidos de posguerra, con un intermedio de 15 minutos.