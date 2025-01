Polémica en Hollywood por el uso de inteligencia artificial en la película aspirante al Oscar "The Brutalist"

The Brutalist esta protagonizada por Adrien Brody.

La película contendiente al Oscar The Brutalist utilizó Inteligencia Artificial para aumentar el diálogo dentro de una escena, reveló el editor de la película.

Jancsó explicó: “Soy hablante nativo de húngaro y sé que es uno de los idiomas más difíciles de aprender a pronunciar. Incluso con el origen húngaro de Adrien, no es tan sencillo. Es un idioma extremadamente único".

Controversia por el uso de IA en Hollywood

La inteligencia artificial sigue siendo un tema polémico en Hollywood. Fue parte de las disputas en las huelgas de guionistas y actores de 2023. Sin embargo, Jancsó argumentó que no debería tratarse con tanta sospecha.

“Hablar de IA es controvertido en la industria, pero no debería serlo”, dijo. “Deberíamos tener una discusión muy abierta sobre qué herramientas nos puede proporcionar la IA. No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes.

“Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido. Usamos IA para crear esos pequeños detalles que no teníamos el dinero o el tiempo para fotografiar”.

The Brutalist ganó tres Globos de Oro en la ceremonia de este año, incluyendo Mejor Película Dramática y Mejor Actor Dramático por la actuación de Brody como un arquitecto judío-húngaro que emigra a Estados Unidos y persigue el sueño americano.