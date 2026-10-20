El villano de todos los tiempos: los mejores papeles de Antonio Grimau + Agregar ámbito en









Un repaso por la vida artística de uno de los actores más emblemáticos del cine, el teatro y la televisión argentina.

Su versatilidad le permitió pasar con del rol de galán romántico a los personajes más oscuros de la ficción argentina. Antonio Grimau

La partida de Antonio Grimau marca el adiós a uno de los actores más versátiles y queridos de la escena nacional. A lo largo de más de 60 años de carrera, supo construir un estilo propio que lo llevó desde sus inicios como galán de telenovelas hasta consolidarse como el gran villano de las historias más vistas de la televisión.

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Su capacidad para darle profundidad y matices a personajes complejos se reflejó en títulos inolvidables como Soy gitano, Padre Coraje, Valientes y Herederos de una venganza. Esa versatilidad para componer figuras dramáticas y desafiantes lo convirtió en un referente indiscutido de la ficción argentina.

Antonio Grimau murió a los 82 años El fallecimiento del actor ocurrió este lunes 19 de octubre a los 82 años de edad, tras haber permanecido internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer de la Ciudad de Buenos Aires. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante un comunicado institucional en el que destacaron su enorme aporte a la cultura y enviaron sus condolencias a sus familiares, amigos y colegas.

Nacido bajo el nombre de Antonio Rebolini el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, el artista descubrió su vocación a los 16 años tras presentarse a una prueba en el teatro Charles Chaplin de Almagro. Su formación bajo la guía de Juan Carlos Gené resultó determinante para consolidar una carrera profesional que lo mantuvo en actividad de forma ininterrumpida desde la década del 70.

Antonio Grimau Los papeles más emblemáticos en la carrera de Antonio Grimau Aunque en sus primeros años alcanzó una enorme popularidad como galán en ficciones como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador y Dos a quererse, con el tiempo desplegó un registro actoral mucho más amplio. Su talento le permitió ponerse en la piel de villanos memorables y personajes oscuros que marcaron a varias generaciones de espectadores.

Su versatilidad también brilló en producciones como Poliladron, Ricos y famosos, Mujeres asesinas, Vidas robadas y Puerta 7. En el cine formó parte de películas icónicas como La Mary, Caballos salvajes y Secretos compartidos, mientras que en el teatro protagonizó obras fundamentales como Los invertidos, Hamlet, El avaro y la reciente comedia Vamo’ los pibes. Sandro, su última gran actuación Uno de los momentos más emotivos de su tramo final de carrera llegó en 2018 cuando encarnó a Roberto Sánchez en su etapa adulta para la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Su composición de la figura del ídolo popular capturó la esencia del cantante con una sensibilidad extraordinaria. Esa brillante interpretación le valió el Premio Martín Fierro como mejor actor protagonista de unitario o serie, un reconocimiento unánime de la crítica y del público. Este premio se sumó al Premio Podestá a la Trayectoria Honorable que le habían otorgado en 2005, reafirmando el lugar destacado que Antonio Grimau ocupará para siempre en la memoria cultural argentina.

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