Elton John afirma que legalizar la marihuana en Estados Unidos y Canadá es "uno de los mayores errores de todos los tiempos"

“Sostengo que es adictiva. Te lleva a consumir otras drogas. Y cuando estás drogado –y yo he estado drogado– no piensas con normalidad”, dijo. “Legalizar la marihuana en Estados Unidos y Canadá es uno de los mayores errores de todos los tiempos”.

“Es difícil decirle a alguien que se está comportando como un imbécil, y es difícil escucharlo”, continuó John. “Al final tomé la decisión de admitir que yo mismo me estaba comportando como un imbécil”.

Elton John y su adicción a la cocaína

En otra parte del perfil, recuerda que su ex amante y entonces manager, John Reid, le presentó la cocaína. Al principio, le pareció liberador y le ayudó a superar su timidez paralizante, pero con el tiempo, la timidez se apoderó de él.

“Cuando estás drogado, tomas decisiones terribles”, dijo la intérprete de “Hold Me Closer”. “Quería tanto el amor que tomaba rehenes. Veía a alguien que me gustaba y pasábamos tres o cuatro meses juntos, y luego esa persona me guardaba rencor porque no tenía nada en su vida aparte de mí. Realmente me molesta pensar en cuántas personas probablemente lastimé”.

Al recordar su vida, John citó tres cosas que lo ayudaron a decidir dejar las drogas y el alcohol: el Watford FC, un club de fútbol local cerca de donde creció; Alcohólicos Anónimos; y un adolescente llamado Ryan White, que murió en 1990, después de contraer VIH a partir de una transfusión de sangre contaminada al comienzo de la crisis del SIDA.

“Todo llegó a su clímax, en realidad, en el funeral de Ryan White en Indianápolis, una semana muy triste y emotiva, y volví al hotel pensando que me había pasado de la raya”, dijo. “Fue un shock ver hasta qué punto había caído en la escala de la humanidad”.