Elton John dio una triste noticia sobre su salud: "Perdí la vista"

“No pude asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista, así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y, vaya, esta noche sonó genial”, dijo John.

“Ya han pasado cuatro meses desde que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado” , dijo John durante una entrevista con “Good Morning America”.

“Hay esperanza y ánimo de que todo saldrá bien, pero estoy un poco estancado en este momento porque puedo hacer algo así, pero entrar al estudio y grabar, no sé”, continuó John, revelando que actualmente no puede ver las letras. “Me dejó atónito. No puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver nada”.