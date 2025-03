Elton John enfrenta graves problemas de salud: ya no puede firmar autógrafos

A sus 77 años, Elton John, está atravesando un problema de salud ocular que lo obligó a modificar uno de sus más emblemáticos gestos: ya no puede firmar autógrafos como antes. En su lugar, escribe solo la letra “E” , lo que preocupa a sus seguidores.

El compositor de I’m Still Standing manifestó su temor de que esta afección pueda obstaculizar la finalización de su proyecto más esperado, ¿Quién cree en los ángeles?, una colaboración con la cantante Brandi Carlile . Sin embargo, a pesar de los inconvenientes en su salud, el álbum sigue programado para su lanzamiento el 4 de abril , y la colaboración entre los dos artistas parece estar en marcha sin contratiempos.

Elton también confesó en una entrevista que, debido a la pérdida parcial de visión, no pudo asistir a la nueva versión de El diablo viste de Prada, el musical en el que estuvo involucrado. En declaraciones a Good Morning America, dijo: “Me dejó atónito y no puedo ver nada, no puedo leer nada”, refiriéndose a las complicaciones que le genera la pérdida de visión.