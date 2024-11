Elton John reveló que lleva cuatro meses sin poder ver de un ojo y teme por su carrera

Elton John no esta pudiendo ver con el ojo derecho al menos durante los últimos cuatro meses debido a una infección ocular que sufrió en julio . El incidente médico, que ocurrió en el sur de Francia, dejó al icónico cantante sin saber si podrá o no regresar al estudio.

“Ya han pasado cuatro meses desde que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado” , dijo John durante una entrevista con “Good Morning America”.

“Hay esperanza y ánimo de que todo saldrá bien, pero estoy un poco estancado en este momento porque puedo hacer algo así, pero entrar al estudio y grabar, no sé”, continuó John, revelando que actualmente no puede ver las letras. “Me dejó atónito. No puedo ver nada. No puedo leer nada, no puedo ver nada”.