Elton John se une a la élite de los EGOT ¿De qué se trata?

El cantante y compositor británico ganó el Emmy por "Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium" , que se emitió en Disney+ en noviembre de 2022, pero no estuvo en la ceremonia de entrega porque recientemente fue operado de la rodilla, dijeron los productores del especial.

"Me siento increíblemente abrumado de unirme al increíblemente talentoso grupo de ganadores del EGOT esta noche", dijo John en un comunicado. "El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans de todo el mundo".

El cantante de 76 años ha ganado seis Grammy, un Tony a la mejor canción original por "Aida" y dos Oscar, uno por la canción "Can You Feel the Love Tonight?" de "El Rey León".

Otros ganadores de los cuatro premios han sido Rita Moreno, Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg.