Gal Gadot reveló que fue operada de un coágulo cerebral durante su embarazo

En una emotiva actualización en las redes sociales, la actriz de Wonder Woman dijo que quería compartir la historia de su trauma para ayudar a crear conciencia sobre la trombosis venosa cerebral en mujeres embarazadas.

Gadot, de 39 años, continuó: “Fuimos corriendo al hospital y, en cuestión de horas, me operaron de urgencia. Mi hija, Ori, nació en ese momento de incertidumbre y miedo. Su nombre, que significa ‘mi luz’, no fue elegido por casualidad”.

“Gracias a un extraordinario equipo de médicos del hospital Cedars-Sinai y a semanas de atención dedicada, logré salir adelante y comencé el camino hacia la recuperación. Hoy estoy completamente curada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto”.

Gadot está casada con Jaron Varsano, un empresario israelí. Actualmente tienen cuatro hijas: Alma, Maya, Daniella y Ori.

El presente laboral de Gal Gadot

Más allá de su problema de salud, Gadot continua con su carrera, en noviembre se confirmó que será parte de The Runner, un thriller de acción ambientado en Londres que será dirigido por Kevin Macdonald.

Próximamente se la verá protagonizando a la Reina Malvada en la película de acción real Blancanieves de Disney, cuyo estreno nacional está previsto para el 21 de marzo de 2025. Gadot también terminó recientemente la producción de In the Hand of Dante del director Julian Schnabel, y tiene numerosos proyectos en desarrollo bajo su compañía de producción, Pilot Wave, junto con Varsano.