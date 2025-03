Juicio contra Gérard Depardieu: la fiscalía pidió una condena de 18 meses de prisión para el actor

El intérprete está acusado de agredir sexualmente a dos trabajadoras durante los rodajes de "Le magicien et les Siamois", en 2014 y en "Les Volets verts", en 2021.

Tras la realización de la primera audiencia del juicio que se está llevando a cabo en París, la fiscalía solicitó una pena de 18 meses de prisión en suspenso para el actor francés Gérard Depardieu , acusado por agresión sexual hacia dos trabajadores. El intérprete no podrá quedar tras las rejas ya que tiene 76 años.

Las demandantes, una decoradora y una asistente de dirección de la película, denunciaron que el actor las acosó y agredió durante dos rodajes diferentes: "Le magicien et les Siamois", en 2014 y en "Les Volets verts", en 2021. Una de ellas relató que Depardieu la tocó de manera inapropiada y realizó comentarios indecentes, mientras que la otra aseguró que sus manos recorrieron todo su cuerpo sin su consentimiento . Sus abogados denunciaron la estrategia de la defensa como "violenta y difamatoria" contra las víctimas.

El fiscal de la causa se refirió a las denunciantes como "mujeres en situación de inferioridad social y desfasadas con respecto a la celebridad del agresor en el plató" del film. Además, el letrado remarcó que el actor de 76 años "goza de una fama, un aura y un estatuto monumentales en el cine francés".

Gerard Depardieu negó las acusaciones de agresión sexual en su contra

El reconocido actor negó ante el tribunal de París las acusaciones de agresión sexual en su contra y defendió su comportamiento. Durante su primera declaración en el juicio, el intérprete de 76 años rechazó las denuncias presentadas por dos trabajadoras del film "Les volets verts", asegurando que no incurrió en ninguna conducta inapropiada.

“No veo por qué disfrutaría manoseando a una mujer en un plató de cine. No soy un sobón. Hay muchos vicios que verdaderamente no conozco”, afirmó Depardieu, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Durante el interrogatorio, el actor insistió en su inocencia y afirmó que su comportamiento en los rodajes siempre fue profesional. Su defensa argumenta que no existen pruebas concluyentes en su contra y que las acusaciones carecen de fundamento. Además, sostienen que su trayectoria en la industria cinematográfica no está marcada por antecedentes de este tipo.

Sin embargo, el actor mantiene su postura y se muestra dispuesto a enfrentar el proceso judicial. A medida que avance el juicio, se espera que las presuntas víctimas testifiquen y presenten su versión de los hechos ante la corte. Sus declaraciones podrían ser determinantes para la resolución del caso. Mientras tanto, Depardieu sigue en el centro de la polémica, enfrentando las consecuencias legales y mediáticas de las denuncias en su contra.

Otras denuncias y repercusiones

El actor fue por numerosas mujeres en los últimos años, con casos que se remontan a décadas atrás. Algunas denuncias han sido archivadas por prescripción, pero otras siguen su curso, como la acusación de violación presentada en 2018 por la actriz Charlotte Arnauld, quien asistió a la audiencia para apoyar a las víctimas del actual juicio.

Depardieu también enfrenta una denuncia en España, presentada por la periodista y escritora Ruth Baza, quien lo acusa de haberla violado en 1995 durante una entrevista en París.

Con su imagen deteriorada por las múltiples acusaciones, el que fuera un ícono del cine francés ahora enfrenta la justicia, mientras el juicio avanza en medio de una gran expectativa.

En este sentido, la abogada de una de las denunciantes apuntó contra un "sistema de impunidad" por haber protegido al actor ante las acusaciones de estos actos que llevan decenas de años.