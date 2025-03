La Justicia desestimó la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo por amenazas

El cruce de Santiago Caputo a Facundo Manes en los pasillos del Congreso: "Ahora me vas a conocer"

Manes había denunciado que Caputo "lo amenazó", primero en el recinto -desde el palco-, y luego cuando se cruzaron cara a cara en el pasillo del Congreso, tras el cruce que protagonizó el radical con el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

"Cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la Justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo: 'No va a hablar de la criptoestafa, de dos jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto un día antes de que empiece a funcionar el Senado. Ahí yo siento gritos de atrás, del palco, me doy vuelta y era Santiago Caputo", relató el legislador.

Y continuó: "Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo".

Para la jueza, no se trató de un hecho que requiera la intervención del derecho penal. "En todo caso, cualquier inconveniente relacionado con el orden o el comportamiento en el interior del Honorable Congreso de la Nación debe abordarse conforme a los mecanismos administrativos establecidos por sus reglamentos internos, sin que ello implique directamente la intervención del ámbito penal", afirmó la magistrada.

Además, advirtió en su resolución que “debe aclararse que la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, con publicidad y de cara a la opinión general, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”.

En ese marco, la jueza destacó, "las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo".

"Si bien ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética, no puede olvidarse que tales conductas se desarrollan dentro de un ámbito en el que la confrontación de ideas es no solo aceptada, sino también estimulada por el diseño institucional del sistema democrático", concluyó.

El Gobierno consideró como "lamentable" la denuncia de Manes contra Santiago Caputo

Para el vocero presidencial Manuel Adorni, la denuncia del diputado de la UCR fue "lamentable" y lo acusó de utilizar "un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista facundo manes".

En esa línea cargó contra el diputado al decir que "se la paso toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del Presidente. Lo cual es de por si una enorme falta de respeto a la investidura presidencial, a todos los que estábamos escuchando".

Por otro lado, Adorni no opinó sobre la reacción de Caputo, quién se dirigió directamente a donde se encontraba el diputado radical, luego del cruce que mantuvieron en el recinto.