Huesos en la casa de Gustavo Cerati: encontraron un elemento que podría ser clave para la investigación

Además de Cerati, los investigadores también apuntan contra quienes vivieron en el lugar antes que el músico. La búsqueda se está haciendo a través del Registro Civil, empresas de servicios, etc. quien puso este domicilio como particular. “Que murió y lo enterraron, eso está claro. No es que era un indigente que se quedó ahí, se murió de frío y la tierra lo tapó”, sostuvieron los investigadores.

Encontraron restos humanos en una casa donde vivió Gustavo Cerati

Once años después de la muerte de Gustavo Cerati, mientras su casa estaba siendo demolida para la construcción de un edificio, encontraron restos humanos enterrados. A partir de este descubrimiento, la Justicia dispuso el inicio de una investigación y la obra quedó suspendida.

La vivienda está ubicada en el barrio porteño de Coghlan, en la avenida Congreso al 3.700. El músico vivió allí entre el 2001 y el 2003, luego de habérsela alquilado a Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi.

Antes de que la propiedad estuviera en manos de Cerati y Olmi, funcionaba en el lugar un geriátrico, al lado de la iglesia Santa María.

“La casona la compramos hace más de 30 años a una mujer alemana, Olga Schuddekopf. Ella nos contó la historia de que antes había sido un geriátrico y previamente una capilla. Pero de esto estamos hablando hace más de 150 años”, explicó la artista plástica, Marina Olmi.

La dueña de la propiedad que fue demolida detalló que el lote tenía dos construcciones, una principal en el frente, y otra más chica atrás, donde el exlíder de Soda Stereo la utilizaba como “espacio de trabajo artístico”.