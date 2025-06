Tres hijos de los Beatles colaboran por primera vez en una nueva canción

La canción "Rip Off" es parte del proyecto denominado Mantra of the Cosmos, integrado por Zak Starkey.

El hijo de John Lennon , Sean Ono Lennon , el hijo de Paul McCartney , James McCartney , y el hijo de Ringo Starr , Zak Starkey , quien anteriormente tocó con The Who , han colaborado en la próxima canción, "Rip Off", según ha adelantado Starkey en sus redes sociales.

El músico de 59 años es miembro del supergrupo Mantra of the Cosmos , al que también pertenecen Andy Bell de Oasis y Mark Berry y Shaun Ryder , de Happy Mondays . McCartney, de 47 años, y Lennon, de 49, ya habían colaborado en la canción "Primrose Hill", de 2024.

Starkey explicó que pasó momentos confusos con The Who ya que fue despedido, después lo recontrataron para volver a despedirlo, finalmente le informaron que sería “jubilado” de la banda, a lo que Starkey respondió en un post de redes sociales realmente confundido.

Mientras que se resuelve su situación con The Who y Oasis, Starkey está concentrado en Mantra of the Cosmos la semana pasada la banda compartió su colaboración con Noel Gallagher llamada “Domino Bones (Gets Dangerous)”, disponible en plataformas y en vinyl de edición limitada.

La última canción de The Beatles

Los Beatles originales, incluyendo a George Harrison, quien falleció en 2001, lanzaron por última vez una canción, "Now and Then", en noviembre de 2023. La canción se compiló usando una melodía que Lennon había escrito y grabado antes de ser asesinado en 1980. Los otros tres miembros de los "Fab Four" trabajaron en la canción en la década de 1990. Se completó en 2022 usando tecnología de audio durante el documental de tres partes Get Back del director Peter Jackson, que se emitió en Disney+.

"Ahí estaba, la voz de John, nítida", dijo McCartney en un comunicado de prensa en aquel momento. "Es muy emotivo, y todos tocamos en él. Es una grabación genuina de los Beatles. En 2023, seguir trabajando en música de los Beatles y estar a punto de lanzar una nueva canción que el público aún no ha escuchado, me parece emocionante".