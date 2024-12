Iron Maiden sacudió Huracán con su primera fecha en Argentina

“ Caught Somwhere In Time ” del álbum "Somewhere In Time" de 1986, fue el tema encargado de encender las luces y abrir el concierto que mantuvo a un público efervescente y exaltado desde el principio hasta el final, el cuál coreó todos los instrumentales y vibró al ritmo de cada canción.

Un viaje en el tiempo

El inicio del concierto, con temas como "Stranger In A Strange Land" del álbum "Somewhere In Time" y "The Writing On The Wall" y "Days Of Future Past" del álbum "Senjutsu" del 2021, marcaron el salto temporal que realizó la banda durante el show, en un paseo por los icónicos temas desde sus inicios hasta los más actuales.

Con un estadio sold out y una presencia de 50.000 personas, los intervalos entre canciones se completaban con el místico grito y euforia del público en apoyo a la banda: "Olé olé olé Maiden" y "Cada día te quiero más, soy de Iron Maiden es un sentimiento, no puedo parar".

La noche siguió con un Bruce enérgico que, a través de su simpatía y carisma, interactuó con el público que recibía cada tema como único. "¿Quieren volver al tiempo de Obras Sanitarias? ¿Quieren volver al 1986?", sentenció el cantante para darle pie a temas como "Time Machine", "The Prisoner" y "Death Of The Celts".

La infaltable mascota Eddie presente y una escenografía de película

Iron Maiden siempre tuvo una estética auténtica, única e inconfundible, sus conciertos en vivo lo demuestran y se destacan por estar repletos de luces, pantallas, teatralizaciones, y por supuesto, la presencia de su icónica mascota, Eddie the Head. Los temas "Stranger In A Strange Land" y "Heaven Can Wait", destacaron por tener la aparición de Eddie, una criatura de gran tamaño que forma parte de la identidad de la banda, quien peleó en este último tema contra Bruce, mediante pistolas que lanzaban chispas de fuego.

"Fear Of The Dark", perteneciente al famoso álbum "Fear Of The Dark" de 1992, explotó al ya enérgico público al ser uno de los temas más esperados de la noche. Luego de sonar "Iron Maiden", la banda realizó un breve corte que motivó a los fanáticos a pedir todavía más de ellos, quienes regresaron a los pocos minutos para marcar el cierre definitivo.

"Hell On Earth", la polémica y famosa canción "Trooper" y "Wasted Years", sentenciaron el final de una noche inolvidable como tal lo indicó Bruce Dickinson en su despedida: "Argentina, una noche que nunca olvidaré". Para los fanáticos que ya los extrañen y se pregunten del regreso del heavy metal a nuestro país, la banda ya anunció que volverán para celebrar sus 50 años con una gira que comenzará el año que viene, y finalizará en 2026. Sin dudas, Iron Maiden volvió a demostrar una vez más, el poder y manejo que tienen sobre un género que ya es símbolo de ellos.