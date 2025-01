James Mangold dio nuevos detalles de su película de "Star Wars"

James Mangold , dos veces nominado al Oscar, coescribirá y dirigirá Star Wars : Dawn of the Jedi , el director recientemente insinuó que su precuela tendrá como objetivo "encontrar una manera en la página de decir algo original" sobre el origen de La Fuerza sin depender demasiado de la tradición establecida de la franquicia.

“La película de Star Wars se desarrollaría 25.000 años antes de que se desarrollen las películas de Star Wars conocidas”, añadió Mangold. “Es una zona y un patio de recreo que siempre he querido explorar y que me inspiró cuando era adolescente. No me interesa tanto que a estas alturas me aten tanto el saber que es casi inamovible y no se puede complacer a nadie”.