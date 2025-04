Bruce Springsteen lanzará siete discos completos inéditos en "Tracks II: The Lost Albums"

La colección abarca unas impresionantes 83 canciones. También habrá un conjunto complementario llamado "Lost And Found: Selections From The Lost Albums" que incluirá 20 temas destacados de toda la colección.

Springsteen dijo: "'The Lost Albums' eran discos completos, algunos incluso mezclados y no publicados. Llevo años escuchando esta música, tanto para mí como para mis amigos cercanos. Me alegra que finalmente tengan la oportunidad de escucharlos. Espero que los disfruten".

Cómo son los discos inéditos de Bruce Springsteen

Una de las colecciones se describe como una "exploración lo-fi de 'LA Garage Sessions '83'" que "sirve como un vínculo crucial entre 'Nebraska'" y 'Born in the USA' con el loop de batería y los sonidos de sintetizador de 'Streets of Philadelphia Sessions'... 'The Lost Albums' ofrece un contexto sin precedentes de 35 años prolíficos (1983-2018) de composición y grabación casera de Springsteen", agrega el comunicado.