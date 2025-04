El mensaje de Juan Román Riquelme por el aniversario de Boca: "Es mi vida"

El presidente e ídolo del club envió un mensaje al hincha a través del departamento de prensa, dónde expresó: "Boca puede vivir sin Riquelme y yo no"

A través de una entrevista exclusiva con El canal de Boca, el ídolo repasó su vínculo con el club con el marco de la fecha especial. "Creo que hace dos años, el día de la despedida, lo dije. Boca puede vivir sin Riquelme y yo no. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida", señaló.