Javier Milei estuvo en el recital de Andrés Calamaro junto a Yuyito González y Karina Milei

La asistencia del presidente al recital de Andrés Calamaro no es casual, dado que el músico siempre manifestó su apoyo al líder libertario. De hecho, en cuanto resultó ganador de las elecciones; el ex integrante de Los Rodríguez publicó un mensaje en la red social Instagram.

Tras conocerse el resultado electoral Calamaro expresó: “Pugliese Argentina. Vamos al futuro con alegría y las ilusiones intactas. Eligieron los humildes y los trabajadores en todo el país. Basta de ingenuidad y cinismo, de hipocresía y demagogia. Ni yanquis ni marxistas, ni fascistas ni meados”.

“Somos tantos hermanos que no los puedo contar y la chica más hermosa que se llama libertad. Music is the best.Argentina somos todos. Argentina soy yo”, sostuvo a modo de felicitaciones para Milei y en juego de palabras donde refiere a su canción “La Libertad”.

De esa manera, el vínculo entre el músico y Milei se afianzó más con la presencia de él en el palco para disfrutar del show. De hecho, en medio del mismo Calamaro se tomó un momento para señalarlo y agradecerle.

Más allá de Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel también asistió a uno de los tres shows de Andrés Calamaro. De hecho, acudió el pasado viernes y compartió una foto en su perfil de Instagram, donde señaló: “Viendo a “El Salmón” Calamaro en Buenos Aires”.