Jimena Monteverde faltó al último almuerzo de Juana Viale: la preocupante razón detrás de su ausencia

La encargada de la cocina de los almuerzos de Juana no estuvo presente.

La chef Jimena Monteverde no asistió al programa de ayer domingo 30 de diciembre debido a un problema de salud muy grave, lo que dejó a todos sus seguidores preocupados. Juana Viale , conductora del programa de televisión al que asiste la experta culinaria, explicó los motivos detrás de la inesperada enfermedad de su colega.

Al comienzo del programa, Viale le reveló a su audiencia: “Quiero decir una cosa que me olvidé de decir, que Jime no está. Jime está súper enferma, muy intoxicada y no pudo venir para despedir el año”. La angustia se apoderó de los invitados, especialmente de Leonardo Montero, quien bromeó con la situación para levantar el ánimo.