Día 1 del Lollapalooza Argentina 2025: El presente de CA7RIEL & Paco Amoroso, la vigencia de Alanis Morissette, el debut de Justin Timberlake y más

Foster The People, Los Ángeles Azules, Mon Laferte y Charlotte de Witte también fueron parte de la jornada inaugural en el Hipódromo de San Isidro.

El día 1 tuvo sólidos shows de Justin Timberlake y Alanis Morissette , dos de los íconos musicales más importantes de los 90/2000 a esta parte, clásicos como Los Ángeles Azules , Foster The People y la DJ Blond:ish , y presentaciones de artistas pujantes de la escena global como la DJ y productora belga Charlotte de Witte , la cantautora chilena Mon Laferte , la sensación de la electrónica Barry Can’t Swim y el cantante venezolano Lasso .

Cómo fue la primera jornada del Lollapalooza Argentina 2025

Poco después del mediodía, el Hipódromo de San Isidro abrió sus puertas. Las encargados de dar el puntapié inicial fueron el dúo paraguayo Milk Shake, de Majo Maciel y Sabb Montes, desde el escenario Samsung. Las canciones que cruzan sonidos urbanos y folclore paraguayo sentaron las bases para este escenario tan especial.

El escenario Perry’s arrancó un rato después con La Cintia, figura central del tech house local. Por su parte el escenario Flow fue inaugurado por Queralt Lahoz, la española cuyo mix de flamenco y hip hop cautivó al público desde el vamos mientras Vinocio, la banda argentina que está trayendo nueva vida al jazz hacía lo suyo en el Alternative Stage.

Pablopablo, una de las figuras más prometedoras de la nueva escena argentina subió al Samsung poco después de las 3 p.m., y brilló con una selección de sus canciones entre las que se destacó la recién estrenada “Eso Que Tu Llamas Amor” junto a Ralphie Choo y Carín León.

En paralelo, la banda Planta convocaba a quienes andaban en busca de sonidos más electrónicos. El trío debutó su nuevo single “LIMBO” ante un público más que cálido. Luego fue el turno de la princesa española del pop Ana Mena, que hizo un cover de “Cae el sol” de la banda argentina Airbag, y de Darumas, trío femenino de funk latino que cosecha cada vez más adeptos.

LOLLA_ARG2025_0321_164758-6558_ALIVECOVERAGE.jpg Parcels tuvo su momento en el Lollapalooza. DF

Un rato antes de las 5 p.m., llegó el electrizante show de la banda australiana Parcels en el Samsung Stage, que repasó sus clásicos cómo "Tieduprightnow" y "Overnight", además presentaron su nuevo single “Safeandsound” que anticipa su esperado nuevo álbum. Spreen x Matute tiraron barras desde el escenario Perry’s mientras la tarde comenzaba a caer sobre el Hipódromo.

Para ese momento una multitud estaba lista para revivir los incontables éxitos de Los Ángeles Azules, banda mexicana con un larguísimo historial al frente de la escena de la cumbia que brilló con un setlist lleno de clásicos así como de sus más recientes novedades y la participación especial de Angela Leiva. Mientras tanto, Nessa Barrett convocó al público más fan del alt-pop con sus canciones de ensueño y el rapero venezolano Micro TDH reunió a los amantes de la música urbana.

Con el último rayo del sol llegó uno de los shows más esperados de la jornada: CA7RIEL & Paco Amoroso brindaron un show contundente en el Samsung Stage, presentando por primera vez, ante una audiencia exaltada, las canciones y la puesta de su nuevo EP PAPOTA. La dupla y DobleP, revelación de la escena local que no para de sacar exitazos, dejó el terreno preparado para los headliners.

LOLLA_ARG2025_0321_203147-ARD_1702_Agustín Dusserre.JPG Foster The People dejando todo en su show del Lolla. DF

Foster The People, la banda liderada por Mark Foster conocida por el mega hit “Pumped Up Kicks”, se lució con un set bien completo que recorrió todas sus facetas y tuvo al público bailando hasta el final, mientras que Lasso, cantante venezolano ganador de un Grammy deleitó a quienes estaban en el mood para escuchar canciones pop-rock.

Alanis Morissette, Justin Timberlake y un show de drones para el recuerdo

Con la noche ya cubriendo el predio, Alanis Morissette subió al escenario Samsung luego de 16 años desde la última vez que visitó Argentina. La canadiense

conmovió a un público de todas las edades con un show bien completo que no dejó ninguno de sus hits afuera, arrancando con “Hand In My Pocket” y pasando por “You Learn”, “Ironic” y “You Oughta Know”, por nombrar solo un puñado de esta artista que marcó la música desde la década de los 90.

LOLLA_ARG2025_0321_211711__T6_0112_@Lady__miru.jpg Alanis Morissette brindó sus clásicos en la primera noche del festival. DF

En el escenario Perry’s, Barry Can’t Swim encendió la pista con un set de una hora que incluyó mucho material de su álbum When Will We Land? de 2024, y fue sucedido por Blond:ish, la DJ y productora canadiense que es un peso pesado de la música electrónica con más de quince años de trayectoria.

Anticipando el último bloque de shows, el cielo fue tomado por el show de drones más impresionante del que se tenga registro hasta la fecha en Sudamérica. A cargo de Lumasky, la empresa líder en este tipo de espectáculos, el show sorprendió con una puesta alusiva a todo el recorrido de Lollapalooza en estos 10 años.

Con este clima festivo, Justin Timberlake, una de las figuras más importantes del pop —desde sus inicios en NSYNC hasta su sólida y larga carrera solista— tomó las riendas de la noche desde el escenario Flow. Con un setlist de casi dos horas el ícono llevó al público de viaje por su historia en la música, en un show colmado de hits como “Cry Me A River”, “Señorita”, “What Goes Around…Comes Around”, “Rock Your Body” y “SexyBack”.

IMG_6971.JPG Justin Timberlake y el impresionante despliegue de drones de fondo. DF

El cierre del escenario Alternative estuvo a cargo de la chilena Mon Laferte, dueña de una voz y un repertorio de canciones que ya han adquirido status de clásicos contemporáneos. El broche de oro lo puso una experta en cerrar la noche: Charlotte de Witte, una de las DJs más reconocidas del mundo, con su usual blend de acid y minimal techno.

Cómo sigue el Lollapalooza

Todavía queda mucho más de la edición aniversario del Lollapalooza, con una segunda jornada encabezada por Shawn Mendes, TOOL, Tate McRae, Zedd, Teddy Swims y un domingo de cierre colmado de talentos con artistas como Olivia Rodrigo, RÜFÜS DU SOL, Tan Bionica, Nathy Peluso.