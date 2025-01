Kevin Costner y el recuerdo de Whitney Houston: "Hemos perdido una luz muy grande"

“Esta foto me recuerda lo afortunado que soy de poder cumplir años más” , dijo Costner en su historia de Instagram el 18 de enero. “Perdimos una luz muy grande cuando perdimos a Whitney” .

El clásico de Warner Bros. está protagonizado por Costner como un ex agente del Servicio Secreto contratado para proteger a la estrella del pop Rachel Marron (Houston), quien se encuentra bajo amenaza debido a un acosador. Si bien al principio los dos están en desacuerdo, especialmente debido a las estrictas reglas de seguridad del primero, su química pronto se vuelve innegable a medida que sus vidas se entrelazan aún más.

El constante recuerdo de Kevin Costner sobre Whitney Houston

A lo largo de los años, la estrella y director de Horizon ha rendido homenaje a la poderosa cantante ganadora de varios premios Grammy, que murió a la edad de 48 años. El año pasado, le contó a People sobre su intervención en el servicio conmemorativo de Houston, donde pronunció un emotivo elogio de 17 minutos.

“Recuerdo estar en los bancos de la iglesia y nunca había estado en una iglesia que fuera más electrizante. Había dos bandas tocando… Pensé que este lugar estaba en llamas”, dijo en ese momento.

Recordando que le aconsejaron que hiciera un discurso breve debido a la presencia de los medios de comunicación, dijo: “Lo siento, no me di cuenta de que CNN estaba aquí, pero pueden hacer una pausa publicitaria. Voy a decir lo que quiero decir. He recorrido un largo camino para hablar de esta niñita”.