Lucille Levy, candidata a legisladora porteña por Evolución: "Tenemos problemas mucho más graves que el olor a pis"

levy.jpeg Levy es egresada de las carreras de Contador Público y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires.

Lucille Levy habló tras anunciar su candidatura

“Los que vivimos en la Ciudad nos damos cuenta de que tenemos problemas mucho más graves que el olor a pis que huele Larreta. Tenemos dos políticas que nos preocupan y nos angustian porque hacen daño: por un lado, la política nacional de crueldad y, por el otro, la política local de indiferencia, donde pareciera que los que nos gobiernan lo hacen desde otro planeta”, expresó la integrante del partido liderado por Martín Lousteau.

Y agregó: “Es una combinación muy alejada de mis valores, de lo que me enseñaron mis abuelos y mis padres, de lo que aprendí en la escuela y en la universidad pública. Está tan alejado de lo que pensamos y defendemos los que estamos en este escenario, que pareciera que sólo nos quedaban dos alternativas: bajar los brazos y resignarnos, o arremangarnos y entrar a la cancha para jugar este partido”.

Asimismo, exclamó: “¡Ni loca nos resignamos! No le vamos a dar esa alegría a Jorge Macri, a Larreta ni a Santoro, los que representan un pasado que ya es suficiente…”

“Vamos a defender la ciudad que queremos. Vamos a defender la educación pública, la salud pública y la seguridad. Vamos a defenderla con propuestas y con mucho compromiso”, finalizó.

Quién es Lucille Levy, la candidata de Evolución para las elecciones de la Ciudad

La candidata elegida por el espacio de Lousteau es egresada de las carreras de Contador Público y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas entre 2017-2018 y posteriormente ocupó el máximo cargo de la FUBA en representación de Franja Morada, el armado estudiantil del radicalismo.

Durante 2024, se constituyó en una de las principales voces estudiantiles contra el ajuste presupuestario a las universidades que impulsó el gobierno de Javier Milei. “En las universidades públicas no hay motosierras, hay libros; no hay fake news, hay conocimiento; no hay trolls, hay estudiantes”, dijo recientemente en un artículo de su autoría publicado en Infobae.

Junto a la izquierda y el peronismo, fue una de las impulsoras del reclamo por el Boleto Estudiantil Universitario en CABA, aprobado a fines del año pasado en la Legislatura porteña. Luego de cumplir su mandato a fines del año pasado, Levy dejó su cargo como titular de la FUBA y desde mediados de marzo se desempeña como Consejera Superior de la UBA. En paralelo, trabaja en la auditoría externa de la filial argentina de PWC.

Actualmente, la UCR Evolución cuenta en el parlamento porteño con un total de ocho (8) bancas, de las que pondrá en juego tres (3). El desafío de Levy será lograr reafirmar al espacio como una alternativa al oficialismo macrista, sin la figura de Lousteau de por medio, quien compitió contra Jorge Macri en las internas de JxC en 2023 y perdió por mínimo margen (1,5%).

Cuándo serán las elecciones legislativas en CABA

La elección en CABA se llevará a cabo el domingo 18 de mayo. En este proceso, los 2.526.676 ciudadanos empadronados según el último registro, podrán elegir a 30 de los 60 legisladores que conforman la legislatura porteña.

Desde el Gobierno destacaron que la ciudad ya cuenta con un Tribunal Electoral propio, creado hace algunos años, pero que formará parte de las elecciones por primera vez en 30 años.

El cronograma electoral de CABA establece el cierre de alianzas partidarias para el miércoles 19 de marzo, mientras que el plazo para la presentación de candidaturas vencerá el sábado 29 de marzo. A partir de esta última fecha, se conocerá con certeza cuáles serán los espacios políticos y los candidatos que competirán en las elecciones porteñas de 2025.