La confesión de la China Suárez sobre Mauro Icardi y sus deseos de casamiento: "Envejecería a su lado"

Además, explicó que suele manejarse a fondo cuando se entrega a alguien: “Cuando estoy enamorada manejo una intensidad, pero es con la misma intensidad que dejo de amar. Por eso a veces parezco fría, pero... cuando amo, te doy todo. Mi corazón, mi confianza”, admitió.

La actriz aseguró que este romance la sorprendió con ideas sobre la vida en pareja que jamás había tenido, como casarse: “Yo decía 'para qué me voy a casar si después me voy a divorciar y va a ser un lío'. Los papeles, la fiesta...me daba no sé... Del otro lado, obviamente no era bien recibido (...) Ojalá algún día me case. Antes sí, lo descartaba, supongo que tiene que ver con la madurez”.

Si bien se los ve muy acaramelados, y los rumores de boda aumentan, no se trataría de un paso que vayan a dar en el corto plazo. “Aunque hagamos todo juntos, no tenemos apuro. Todo se va dando con mucha naturalidad, fluye muy bien”, puntualizó.

Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un detalle romántico que despertó rumores de casamiento

En un nuevo gesto dentro de su relación, el deportista Mauro Icardi sorprendió a su pareja, la actriz China Suárez, con un detalle más que acaramelado: una cama llena de pétalos de rosa. Ambos se encuentran hospedados durante un viaje en Miami.

En la madrugada de este lunes, el futbolista publicó en sus historias de Instagram registros de la sorpresa que le preparó a la actriz en la habitación donde se hospedan. En la grabación se pueden ver pétalos de rosas en la cama y parte del piso. Se sumaron al detalle elementos como corazones y peluches inflables, además de corazones rojos y velas.

Sin embargo, hay un detalle puntual que llamó la atención por sobre todo: una bolsa de la prestigiosa marca de joyas Tiffany. Esta empresa se asocia a anillos de compromiso y bodas.