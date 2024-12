"La locura", que está entre las más vistas de Netflix, hace foco en el racismo y la manipulación mediática

“La locura” opera como parábola del mundo actual atravesado y signado por las redes sociales, una noción de objetividad difícil de alcanzar y abrir camino de qué es en definitiva lo que importa, en un mar de información que llega 24/7.

La serie aborda temas sociales como el racismo y la manipulación mediática, traccionada por una sólida actuación de Colman Domingo, quien se destacaca como el eje emocional de la historia. Conforme avanza la serie se descubre que el protagonista es un asesor político retirado que suele defender en TV derechos de la comunidad negra hasta que se convierte en el principal sospechoso del asesinato de un conocido supremacista blanco.

Embed

Son varias las series que han explorado la cuestión del racismo y la crítica social. En Netflix puede verse la excelente “Así nos ven”, basada en un caso real que cuenta la historia de cinco jóvenes de color que fueron procesados injustamente cuando una corredora fue abusada y lastimada en Central Park. La miniserie examina la historia de los Cinco de Central Park y muestra muestra cómo los el racismo inherente condiciona al sistema de justicia penal de Estados Unidos.

“Todo el día y una noche” muestra la lucha de su protagonista negro por no seguir el destino de su padre, que cumple cadena perpetua. Explora el traumático ciclo al que los hombres negros tienen que enfrentarse en Estados Unidos.

“Queridos blancos” es la serie de Netflix con cuatro temporadas basada en la película del mismo nombre, creada por Justin Simien. La serie cuenta la historia de varios estudiantes negros mientras se abren camino en una universidad de la Ivy League. La serie desbarata todas las convenciones y estereotipos normales del racismo.

Nina Simone es una de las figuras más importantes de la historia de la música. “What Happened Miss Simone?” examina su vida y carrera, utilizando material de archivo para trazar los caminos que siguió como artista multigénero y activista de los derechos civiles. Este documental de Netflix examina todos los aspectos de Simone.

En “The Death and Life of Marsha P Johnson” se vuelve sobre aquel fatídico día de junio de 1969, cuando Marsha P. Johnson, una mujer trans de color, quien lanzó un ladrillo y ayudó a llevar a los disturbios de Stonewall a los anales de la historia. Lo que la mayoría no sabe es que su sospechosa muerte en 1992 todavía no se ha resuelto, y la policía de Nueva York no ha dado respuestas a su prematuro final.

“Let It Fall: Los Angeles 1982-1992” evoca lo que sucedió en 1992 con los disturbios que se sucedieron tras el caso de Rodney King, tras la década en que cómo la policía de Los Ángeles y la comunidad negra chocaron durante años antes de que llegara a su fin en 1992.