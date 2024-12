La saga "Jurassic park" que comenzó Steven Spielberg hace 31 años vuelve con una secuela

¿Por qué Spielberg no dirige la nueva secuela? Aunque se desempeña como productor ejecutivo, tras fracasar con Jurassic Park 2 y 3 el director sostuvo que no elige dirigir spin offs y en cambio opta por concentrarse en otra clase de cine.

Entre los estrenos de cine más esperados para 2025 se cuenta “Jurassic World: El renacer”, la próxima película de la saga iniciada por Steven Spielberg en 1993 y que tendrá en la dirección a Gareth Edwards (The Creator y Rogue One: Una historia de Star Wars). ¿Por qué Spielberg no la dirige? Aunque se desempeña como productor ejecutivo, tras fracasar con Jurassic Park 2 y 3 el director se ha manifestado en varias oportunidades: sostuvo que no elige dirigir secuelas y en cambio opta por concentrarse en otra clase de cine.