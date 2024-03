La TV en vivo vía streaming, una tendencia que se afianza

La plataforma por la que se emiten estos canales es YouTube, que no cobra por transmitir y a cambio paga por cantidad de suscriptores. Cada conductor de renombre tiene un acuerdo para monetizar su participación en la plataforma, que suelen registrar números altos de visualizaciones. Por caso “Olga” registra un promedio de 15 mil a las 6 AM y a las 10 AM llega a casi 70 mil visualizaciones. Migue Granados ronda los 70 a 100 mil views en tanto Occhiato tuvo su récord con 130 mil.