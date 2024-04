Necesidades operativas de la dolarización: ¿Cuántas divisas se necesitan?

Herencia de la llamada convertibilidad, se considera generalmente que para llevar adelante la dolarización se requieren dólares solamente para sustituir la base monetaria . Pero en verdad, operativamente no solo cambiará de denominación la base monetaria (circulación monetaria, la liquidez en los bancos y los depósitos en el BCRA de los bancos) sino también la totalidad del dinero depositado en los bancos . Si se dolariza, quien tiene un depósito a la vista o a plazo fijo en un banco, si decide retirar el dinero habrá que entregarle dólares. En convertibilidad se presentaba una situación similar que quedó en evidencia en el año 2001.

Si se quiere dolarizar solo con reservas equivalentes a la base monetaria , se requieren supuestos o medidas adicionales. El principal supuesto es que, producido el cambio de moneda, no se retirará en ningún momento una suma sustancial de los depósitos bancarios. Para responder a los eventuales retiros de depósitos los bancos cuentan con reservas de efectivo mínimo o encaje técnico . Esto es una proporción de los depósitos que no deben prestar y mantener líquidas para atender tanto los retiros normales como eventuales.

Con la dolarización esta exigencia cambia sustancialmente porque el Banco Central deja de ser prestamista de última instancia al no poder emitir dólares para poder atender situaciones de iliquidez transitoria de las entidades financieras. Si supusiéramos que se van a retirar todos los depósitos de los bancos, entonces la cuenta para saber si esto es posible, es bastante sencilla. La cantidad de dólares necesarios para el canje es equivalente a los billetes y monedas en poder del público más los depósitos en pesos en el sistema bancario dividida por el tipo de cambio. Sin embargo, este es un supuesto extremo, que es muy difícil que se produzca. Pero al no haber más moneda nacional cualquier shock de demanda de efectivo o retiro de depósitos del sistema financiero, debe atenderse con dólares.

Las magnitudes

Al 4/4/24 los depósitos en moneda local de los bancos en el BCRA y el dinero atesorado por los propios bancos alcanzaba los 3,1 bn y 1,00 bn de pesos respectivamente. A su vez, los billetes en poder del publico era de 7,4 bn de pesos y los depósitos totales 60 bn (46,5 bn del sector privado y 13,5 bn del sector público). Para dolarizar con reservas solo equivalentes a la base monetaria se requeriría que los depositantes solo retiraran al comienzo de la dolarización y, luego, potencialmente de sus cuentas, el equivalente a los depósitos de los bancos en el banco central y la liquidez que tienen las entidades financieras en sus tesoros. Esto es 7% de los depósitos totales del sistema. El resto de los dólares se deberá aplicar a sustituir el circulante en poder del público.

¿Cuántos retiros de depósitos ocurrirán luego de la dolarización o cuántos depósitos se girarán a cuentas extranjeras producida la dolarización? ¿Qué nivel de encaje técnico requerirá el sistema financiero en una economía como la argentina en un contexto de dolarización? Podemos pensar que podría estabilizarse en un tercio de los depósitos, llegando posiblemente al 40% o 50% en una primera etapa. El aumento en el nivel de encaje técnico no será coyuntural sino permanente ya que el Banco Central, como se dijo, no podrá asistir a los bancos cuando tengan retiros inusuales de depósitos por haber dejado de ser prestamista de última instancia. La cifra de un tercio no es caprichosa se basa en la propia experiencia de los bancos locales con respecto a sus depósitos en dólares y a las reservas en dólares de los bancos en países dolarizados.

Las cuentas

Especulemos conservadoramente con que inmediatamente después de la dolarización no hay retiro mayor de depósitos, esto es que la necesidad de efectivo mínimo (encaje técnico) de ubicará desde un principio en un tercio de los depósitos. Entonces para dolarizar se requerirían al menos dólares en efectivo para respaldar los potenciales retiros de depósitos equivalentes 19,8 bn de pesos y, además, 7,4 bn de pesos para reemplazar el circulante “en la calle”, un total de 27,2 bn de pesos. Para dolarizar al tipo de cambio de 864 se necesitarían 31.500 millones de dólares. A un tipo de cambio de 1.000 se necesitarían 27.200 millones de dólares. Viéndolo desde otro punto de vista, si se quisiera dolarizar con 11.000 millones de dólares líquidos el tipo de cambio necesario sería del orden de los 2.487 pesos.

Este análisis es estático pero en forma dinámica la formulación del balance cambiario, teniendo presente el flujo de todos los ingresos y egresos (importaciones, exportaciones, deuda comercial, financiera, etc.) requerirá alcanzar permanentemente los mismos montos de las divisas liquidas o su misma proporción con el total de depósitos referidas en el párrafo anterior. Ello afectará las posibilidades de crecimiento y la potencialidad de pago a los acreedores externos ya que esas divisas deberán permanecer líquidas a disposición de los bancos no debiendo computar bajo el concepto de reservas netas.

