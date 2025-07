La UBA le entregó un doctorado honoris causa a Martín Caparrós

“Yo encontré mi nombre en la Universidad de Buenos Aires”, expresó. “Durante toda mi infancia y adolescencia me llamaban Mopi, o en la escuela simplemente Caparrós. Pero en 1974, cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras con el curioso propósito de estudiar Historia, no podía seguir presentándome como Mopi. Mi primer nombre, Antonio, ya estaba tomado: mi padre, Antonio Caparrós, había recuperado su cátedra y era bastante conocido en la facultad. No quería pasarme la vida aclarando que no era él, así que decidí recurrir a mi segundo nombre, Martín”.

Luego de empezar su discurso con este recuerdo, analizó el presente del país y reconoció que "es difícil medir un pequeño éxito personal en una sociedad tan arruinada". En ese sentido, cuestionó: “¿Qué son unos pocos libros, algún texto disperso acá y allá, en un país que, entre otras cosas, cada vez lee menos y peor? Pero pese a todo, nos quedan cosas”.

“Nos queda, entre otras, esta Universidad”, destacó. “En medio del desastre, la UBA no ha caído. Hace poco más de 50 años, cuando ingresé, estaba intervenida por un gobierno militar y tenía unos 100.000 estudiantes. Hoy, con muchos problemas y bajo fuego, se gobierna a sí misma y cuenta con alrededor de 300.000”.

El escritor remarcó que la UBA sigue siendo "pese a todos los esfuerzos del régimen de odio, la única universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo" y sigue siendo "más que nada, una institución pública y gratuita". En esa línea, continuó: “Sigue siendo un espacio de producción y reproducción de saberes de todo tipo, pero sobre todo, sigue siendo un recordatorio de lo que intentamos ser y quizás alguna vez seremos”, concluyó.