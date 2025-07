Sorpresa en el mundo del espectáculo: se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una”, agregaron.

Por último, concluyó: "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

El anuncio generó especulaciones sobre los motivos que habrían llevado a la inesperada decisión. Por su parte, la periodista Yanina Latorre dio a entender que podría haber un tercero en discordia.

El descargo de Gimena Accardi tras los rumores de infidelidad: "No busquen roña donde no la hay"

Mediante sus historias de Instagram Accardi realizo un descargo para dejar de lado los rumores sobre una posible infidelidad que hubiera destruido el vínculo.

"Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. no hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años, Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay", escribió la actriz.

Además, aseguró que no descarta la idea de volver en un tiempo. "Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un 'hasta pronto', yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto.