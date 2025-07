Quién es Mayte Rodríguez, la actriz chilena señalada como tercera en discordia entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

La reacción de la actriz no se hizo esperar: publicó un extenso descargo en redes sociales donde acusó a Vicuña de “mal padre”, le atribuyó problemas de adicciones y lanzó una bomba que reactivó viejos rumores: una supuesta infidelidad mientras estaba embarazada de su segundo hijo, Amancio.

“El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza” , escribió Suárez en Instagram.

¿Quién es Mayte Rodríguez?

En ese contexto, el nombre que más fuerza tomó fue el de Mayte Rodríguez, actriz y modelo chilena con un amplio recorrido mediático. Hija de la reconocida intérprete Carola Arregui, Rodríguez fue pareja del actor Diego Boneta (protagonista de la serie de Luis Miguel) y trabajó con Vicuña en una campaña publicitaria para una multitienda chilena, lo que reavivó las especulaciones.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, el nombre de Mayte comenzó a circular con insistencia en redes sociales, al punto que sus posteos más recientes se vieron inundados de mensajes referidos a esta situación:

“¿Vos sos la que hizo cornuda a la Tati Suárez?”, “Te admiro por hacerla cornuda a la Tati”, “Te entiendo, Benja es muy lindooooo”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en su cuenta de Instagram, que acumula más de un millón de seguidores.

La palabra de Vicuña

A diferencia de otras ocasiones, Vicuña eligió esta vez no confrontar públicamente. En diálogo con el periodista Ángel de Brito, evitó responder de manera directa a las acusaciones personales y apeló a la cautela: “No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante”, afirmó.

“No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos”, completó, al tiempo que admitió no poder creer la dimensión que tomó el escándalo. En cuanto al permiso de viaje, el actor argumentó que la decisión de revocarlo se debió a cuestiones de cuidado y rutina familiar: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”, explicó. También agregó que se trató de un desajuste logístico: “Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”.

Finalmente, Vicuña ensayó una autocrítica sobre la exposición mediática del conflicto: “Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”.

En pleno vuelo: la China Suárez habló sobre por qué fue contra Benjamín Vicuña

La actriz China Suárez habló con los medios y explicó por qué apuntó contra el padre de sus hijos Benjamín Vicuña, luego de que él revocara el permiso de sus hijos de salir del país. Fue en medio de su vuelo a Turquía junto a su novio, el jugador Mauro Icardi.

Luego de que Vicuña decidiera dar de baja el permiso de viaje de sus hijos menores Amancio y Magnolia, Suárez lo denunció y dejó el país sin ellos. En medio de su viaje, la actriz reveló los motivos que la llevaron a hacer públicos los problemas que mantenía con su ex.

Para empezar, en El Trece leyeron al aire los mensajes que mandó la actriz: "Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo, voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos".

En ese sentido, ampliaron que la actriz cuenta con ofrecimientos laborales para hacer "películas, eventos, desfiles, marcas y una serie". "Se va a reunir con una que está avanzando", adelantaron respecto a los supuestos proyectos laborales sin dar más detalles.

Para finalizar, sobre los motivos que la llevaron a publicar su descargo contra Vicuña, Suárez respondió: "Me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera cag**, me da por las pelot**.