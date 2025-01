Lo que el agua se llevó: L-Gante perdió una cadena de $80 millones en el mar

Fue entonces cuando el periodista le preguntó: "Hay una perlita de hoy que no es tan buena. ¿El tema de la cadena, puede ser?", A lo que L-Gante respondió con su tradicional ironía: "Sí. Estaba filmando un videoclip con una moto de agua, chapuzón y bloom , se me desprendió la cadena y quedó. Lo que el agua se llevó por ahí".

Más adelante en la entrevista, el periodista quiso ingresar en la novela del verano, al preguntarle si sabía acerca de los chats que se filtraron de la China Suárez a Wanda Nara. Pero el referente de la Cumbia 420 fue conciso: "Mientras no sea conmigo, es un tema ajeno".

Por último y ante la pregunta de cómo iniciaba el año, L-Gante ironizó: "Con un poco de mala suerte ahora que perdí la cadena. No, no, no, pero eso no lo define".

Wanda Nara fue a ver a L-Gante a un show

Hace apenas unas semanas, Wanda Nara y L-Gante anunciaron el fin de su relación, marcando un nuevo capítulo en la siempre mediática vida sentimental de la empresaria. Sin embargo, recientes gestos han despertado rumores de que la historia entre ellos podría no haber terminado del todo. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el epicentro de este romance lleno de altibajos, especialmente después de que la pareja fuera vista junta el sábado por la noche.

El periodista Gustavo Méndez reveló el presunto acercamiento a través de sus historias de Instagram, donde compartió imágenes que avivaron las especulaciones. "Fin del distanciamiento", escribió, acompañando las fotos que mostraban a Wanda en distintas situaciones bajo las luces de neón.

Para dar contexto, Méndez explicó: "Wanda fue a ver a L-Gante al boliche Cherry, en Don Torcuato. Estaba, como antes del distanciamiento, al lado del escenario, camuflada con una gorra negra. Incluso, hay una selfie tomada por un asistente del lugar”.