L-Gante rompió el silencio y contó la verdad de su separación de Wanda Nara

En este contexto, L-Gante explicó: “ No tuvimos ningún problema, engaño o infidelidad, nada . Tranquilamente, si le ponemos onda, va a estar todo de diez", agregó, abriendo la puerta a una reconciliación.

Aunque se hayan distanciado, el cantante dejó en claro que siguen teniendo un buen vínculo y sostuvo: “El amor es bancar, no bancar todas, pero desear lo mejor para el otro. Hacer lo mejor posible para llevarla lo mejor posible. Pero también si no se puede estar juntos, desearle lo mejor igual ”.

Sin embargo, un detalle que no pudo pasar por alto fueron unos comentarios de Wanda Nara, quien lo acusó de haber mantenido contacto con la China Suárez. “No es cierto que tuve esos mensajes de ‘alto voltaje con ella’. Me ofendió un poquito porque fue al pe…”, lanzó Elián Valenzuela.

En ese sentido, sumó: “Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguía apareciendo quilombo. Todos los días tengo que salir preparado para aclarar algo“.

L-Gante ¿con novia nueva?

Si bien mantiene una buena relación con Wanda Nara, L-Gante mostró en redes sociales que ya pasó de página. Este se lo vio en una foto viajando a Mar del Plata junto a la modelo Dakota Gotth. La joven tiene 22 años y en el pasado presuntamente tuvo un acercamiento con Elián, aunque esto nunca se confirmó.

En su cuenta de Instagram, Gotth publicó una foto con L-Gante arriba de un avión privado, en la que ambos aparecieron con auriculares para evadir el ruido del despegue. Además, los dos se sentaron juntos y expusieron con sonrisas la alegría de viajar uno al lado del otro.