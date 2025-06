Thundercat vuelve a la Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

image.png

Ganador del GRAMMY al Mejor Álbum de R&B Progresivo por It Is What It Is (2020), Thundercat trabajó con artistas como Kendrick Lamar, Childish Gambino, Gorillaz, Tame Impala, Flying Lotus, Steve Lacy, BADBADNOTGOOD, Kamasi Washington, entre otros nombres clave de la música del siglo XXI. En paralelo, su carisma, estética inconfundible y espíritu lúdico lo convirtieron en ícono de la moda y la cultura pop, con participaciones en series como The Book of Boba Fett y colaboraciones con marcas como LOEWE y Dover Street Market.

Con una presencia magnética sobre el escenario, una técnica deslumbrante en el bajo y un imaginario tan profundo como excéntrico, Thundercat se prepara para reencontrarse con el público argentino en un show cargado de groove, humor y emociones. Una cita imperdible para quienes siguen de cerca el pulso de la música global.