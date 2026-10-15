Marky Ramone vuelve a la Argentina para presentar su nuevo álbum en vivo: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El legendario baterista de los Ramones regresa para presentar en vivo "Una noche en Buenos Aires", su nuevo álbum en vinilo que registra el show de su anterior visita en marzo de 2025.

El legendario baterista vuelve a la Argentina.

El romance histórico entre el público argentino y la leyenda del punk rock suma un nuevo capítulo. Marky Ramone, el legendario baterista de los Ramones y miembro del Rock and Roll Hall of Fame, regresa al país el próximo sábado 8 de mayo de 2027 al frente de su arrolladora banda Marky Ramone's Blitzkrieg en el marco de una gira que incluye Colombia, Chile y Uruguay.

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Las entradas para el show de Marky Ramone del 8 de mayo están disponibles a través de Passline.

Marky Ramone presentará su nuevo vinilo grabado en Argentina Este regreso no es una gira más: marca el lanzamiento oficial de "Una noche en Buenos Aires", un exclusivo álbum en formato vinilo que inmortaliza el concierto histórico que la banda brindó en suelo porteño en marzo de 2025. El vinilo captura la energía, el sudor y el idilio inquebrantable de una audiencia que nunca dejó de mantener viva la llama del punk.

Fiel a su estilo de "1, 2, 3, 4" sin respiro, el show del 8 de mayo será una descarga de adrenalina pura. Marky Ramone's Blitzkrieg interpretará los clásicos de la mítica banda neoyorquina en un setlist letal de más de 30 himnos, incluyendo infaltables como *"Blitzkrieg Bop", "I Wanna Be Sedated", "Sheena Is a Punk Rocker", "Rockaway Beach" y "Pet Sematary"*, entre otros.

A sus más de 70 años y con la misma energía demoledora que lo consagró en los escenarios de todo el mundo, el último eslabón vivo de la era dorada de los Ramones vuelve a la que considera su segunda casa para demostrar por qué el punk rock nunca va a morir.

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