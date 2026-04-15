A 25 años de la muerte de Joey Ramone: el gigante que hizo del punk un refugio

La partida de Joey no fue solo el fin de un músico único, también fue el nacimiento de una leyenda que, junto a Ramones, se convirtió en el faro de varias generaciones.

Hoy, 15 de abril de 2026, se cumplen 25 años desde que el mundo del punk perdió a uno de sus mayores referentes. Joey Ramone , el hombre que convirtió junto a Ramones la alienación neoyorquina en un grito de guerra de tres acordes, falleció un mes antes de cumplir los 50.

La partida de Joey no fue solo el fin de un músico único, también fue el nacimiento de una leyenda que, junto a su banda, se convirtió en el faro de varias generaciones. 25 años después, el presente indica que seguirá siendo así por mucho tiempo más.

La historia de quien nació como Jeffrey Ross Hyman en 1951 es, en esencia, una de supervivencia. Joey llegó al mundo con un teratoma , un tumor compuesto por un feto que nunca se desarrolló y que quedó anexado a su columna vertebral. Si bien la ciencia logró extirparlo, las secuelas lo persiguieron siempre.

Su juventud fue un desfile de hospitales e infecciones, pero el verdadero desafío fue interno. Tras una experiencia traumática con LSD, fue diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia y un daño cerebral mínimo.

En medio de ese laberinto de diagnósticos y una timidez que lo volvía invisible para muchos, Joey encontró un salvavidas. Mientras su comportamiento pasaba de lo excéntrico a lo peligroso, la música de los grupos vocales de Phil Spector , la potencia de The Who y el magnetismo de David Bowie le dieron una identidad. “El rock and roll fue mi salvación” , repetiría hasta el cansancio.

En 1974, ese salvavidas tomó forma definitiva: junto a Johnny y Dee Dee, nacían los Ramones. Lo que empezó con Jeffrey tras la batería terminó con él al frente del micrófono, adoptando para siempre el apellido que lo haría inmortal.

los-ramones.jpg La formación original de Ramones: Joey Ramone (voz), Johnny Ramone (guitarra), Dee Dee Ramone (bajo) y Tommy Ramone (batería). Ramones

CBGB y el estallido de un sonido que cambió la historia

El epicentro de la revolución fue el mítico club CBGB en el Bowery neoyorquino. Allí, bajo luces tenues y olor a cerveza, los Ramones pulieron un sonido que era puro músculo y velocidad. Desde el lanzamiento de su álbum homónimo en 1976, con himnos como "Blitzkrieg Bop", Joey se erigió como el vocero de una generación que no quería solos de diez minutos, sino verdades de dos. Discos como Leave Home y Rocket to Russia consolidaron clásicos como "Sheena Is a Punk Rocker" o "Rockaway Beach".

Aunque la banda proyectaba una imagen de unidad inquebrantable bajo sus camperas de cuero, el interior era un polvorín. La relación entre Joey y el guitarrista Johnny Ramone fue siempre gélida, marcada por diferencias ideológicas y un conflicto personal insalvable cuando Johnny se casó con Linda, el ex amor de Joey.

Esa tensión, sin embargo, se transformó en combustible creativo: Joey canalizó su despecho en la icónica "The KKK Took My Baby Away", una metáfora ácida sobre la traición de su compañero. Pese a no hablarse durante años fuera del escenario, el compromiso con su arte los mantuvo unidos hasta el final, dejando una estela de canciones que hoy son el ADN del rock moderno.

ramones.jpg Otra formación clásica de Ramones con Marky Ramone en bateria en lugar de Tommy Ramone.

El corazón bajo la campera: la veta romántica e íntima

A pesar del ruido y la velocidad, Joey siempre fue un romántico empedernido. Mientras Johnny buscaba la dureza, Joey inyectaba en la banda la dulzura del pop de los años 50 y 60. Su voz tenía una fragilidad única que brillaba en canciones propias como "I Wanna Be Your Boyfriend", "Danny Says" o "7-11", donde le cantaba al amor adolescente y a la soledad urbana.

Esa faceta íntima también se manifestó en su amor por los covers. Su versión de "Baby, I Love You" de las Ronettes o, años más tarde, su ya legendaria interpretación de “What a Wonderful World” de Louis Armstrong, demostraron que detrás de la distorsión punk latía el corazón de un crooner moderno. Joey no solo quería gritar; quería conectar, y lo hacía con una vulnerabilidad que desarmaba a cualquiera.

Argentina: el santuario donde los Ramones fueron los Beatles

La relación de Joey con la Argentina merece un párrafo exclusivo, porque aquí fue donde el gigante de Queens encontró su verdadera casa. Entre 1987 y 1996, el país vivió una "Ramonesmanía" que no tuvo comparación en ninguna otra parte del mundo. Argentina los cobijó y les dio el estatus de súper estrellas que su propio país les retaceaba.

Joey amaba el fervor local; encontraba en el público argentino un espejo de su propia pasión. Aquella despedida multitudinaria en el estadio de River Plate en 1996 fue el punto más alto de su carrera, un romance incondicional que Joey atesoró hasta sus últimos días como la prueba de que su música realmente había atravesado fronteras y almas.

Ramones Ramones en su último show en River Plate. Telefe

El final de un camino y el inicio de la leyenda

Los últimos años de Joey fueron una batalla contra un linfoma en la médula ósea. A pesar del dolor y el deterioro físico, dedicó sus fuerzas finales a grabar su testamento solista, Don’t Worry About Me. El final llegó en una habitación del New York-Presbyterian Hospital. Rodeado de sus afectos, Joey falleció mientras escuchaba la canción “In a Little While” de U2. Bono, un discípulo confeso de su estilo, cantaba en esos versos: "En poco tiempo esta herida no dolerá más".

A 25 años de su partida, el mundo sigue extrañando a ese antihéroe desgarbado. Pero su legado está a salvo: vive en cada persona que encuentra refugio en sus melodías y en el eco eterno de un "Hey Ho, Let's Go" que nunca dejará de sonar.