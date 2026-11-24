LP vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas para el show + Agregar ámbito en









Después de tres exitosas visitas, la cantante y compositora estadounidense volverá a encontrarse con el público argentino en febrero de 2027 en el Estadio Obras Sanitarias, dando inicio a su gira por Latinoamérica.

LP vuelve a la Argentina para presentarse en el Estadio Obras Sanitarias.

Con una voz y sensibilidad única y canciones que conquistaron a millones de oyentes alrededor del mundo, LP –nombre artístico de Laura Pergolizzi– se prepara para una nueva noche en Buenos Aires. Tras un 2026 con más de 70 presentaciones a sala llena por Norteamérica, Reino Unido y Europa, la artista desembarcará el 26 de febrero en el Estadio Obras Sanitarias, en lo que será el puntapié inicial de su gira latinoamericana 2027 donde también recorrerá Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

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Con producción de DF Entertainment, la propuesta conecta dos momentos fundamentales de su presente musical: el décimo aniversario de Lost on You, el disco que la catapultó a la fama internacional, y el lanzamiento de Room 12, su más reciente trabajo de estudio.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de LP en Argentina La preventa exclusiva para clientes Banco Macro comenzará el jueves 26 de noviembre a las 12:00 hs, con el beneficio de hasta 9 cuotas sin interés abonando con tarjetas Macro Visa. Por su parte, la venta general se habilitará el viernes 27 de noviembre a las 12:00 hs en hasta 6 cuotas sin interés, abonando con tarjetas de crédito Visa Macro. La única plataforma oficial para adquirir los tickets en ambas instancias de venta es CoolCo.

LP atraviesa un gran momento artístico, marcado por el reciente lanzamiento de Room 12, su octavo álbum de estudio, presentado junto al single “Don't Stop”, antecedido por otros como “Shelly”, “Love Is All I Have”, “Best In Life” y “Mi Corazón”. El disco reúne once canciones que recorren distintas experiencias personales y abordan temas como el amor, el desamor, la identidad, la memoria y el autodescubrimiento. El título hace referencia tanto a las habitaciones de hotel que forman parte de la vida de LP durante sus giras como a esos espacios donde se acumulan experiencias, recuerdos y emociones.

Antes de consolidarse como solista, LP ya se había destacado como compositora para artistas como Rihanna, Cher, Christina Aguilera y Celine Dion. Su salto a la escena internacional llegó en 2016 con Lost on You, su cuarto álbum de estudio. La canción homónima se convirtió en un éxito global: alcanzó el puesto #1 en 18 países, superó los mil millones de reproducciones en Spotify y catapultó una carrera que hoy acumula más de 3.000 millones de streams en plataformas y shows sold-out en más de 150 ciudades alrededor del mundo. A diez años de su lanzamiento, LP celebra este aniversario con All Is Not Lost Tour, una gira que vuelve a poner en primer plano las canciones de ese álbum.

A LP la une con el público argentino una historia de años, que ya tuvo hitos como sus dos shows en el Teatro Vorterix de 2019, y su inolvidable paso en 2022 en Lollapalooza Argentina y en los míticos Luna Park y Cosquín Rock en 2023. Cada visita fue fortaleciendo un vínculo especial con sus fans locales, que ahora sumará un nuevo conjunto de recuerdos compartidos. En su regreso al país, LP presentará las canciones de Room 12 junto a algunos de los temas más reconocidos de Lost on You, en un recorrido que combina su nuevo material con los grandes éxitos de su carrera.

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