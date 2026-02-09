Marky Ramone regresará a Argentina para presentar su nuevo álbum + Seguir en









Será este 10 de febrero en el Auditorio Sur de Temperley, al frente de su banda Blitzkrieg.

El show incluirá himnos como “Blitzkrieg Bop”, “I Wanna Be Sedated” y “Sheena Is a Punk Rocker”, además de temas propios y sorpresas para el público argentino.

El histórico baterista los Los Ramones, Marky Ramone, regresa a los escenarios de Argentina en 2026 con la presentación de su reciente álbum "Marky Ramone's Blitzkrieg", además de clásicos de la emblemática banda neoyorquina. Se presentará el 10 de febrero de 2026 en el Auditorio Sur de Temperley, al frente de su banda Blitzkrieg.

Su nuevo disco, lanzado a través de Pinhead Records, ofrece una edición mundial limitada que incluye cinco versiones de canciones de los años 60 al estilo Ramone. La tirada, que cuenta con 500 unidades en vinilo transparente y otras 500 en vinilo de 180 gramos en color, viene acompañada de un insert exclusivo que resalta el valor del álbum.

Además, la banda tiene fecha el miércoles 11 de febrero a las 20h en la ciudad de Mar del Plata . El evento se realizará en Brewhouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, uno de los espacios culturales y musicales más activos del circuito marplatense.

Marky Ramone en Argentina La carrera de Marky Ramone abarca más de 50 años como uno de los bateristas más influyentes del rock. Es reconocido principalmente por ser el integrante más longevo de los Ramones después de sus fundadores, grabando álbumes icónicos como Road to Ruin y Mondo Bizarro.

La relación entre el legendario baterista y el público argentino es histórica, así es como cada visita se convierte en una auténtica celebración de la cultura punk en el país.

