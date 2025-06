Mauro Icardi confirmó su casamiento con la China Suárez y apuntó contra Wanda Nara: "Muchos celos, mucha envidia"

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo. A través de sus redes sociales, el futbolista del Galatasaray confirmó que se casará con la actriz y no escatimó en críticas contra su expareja, a quien acusó de estar “llena de celos y envidia”.

El delantero también aprovechó para recordar que, según él, no hay ninguna revinculación que establecer porque “el vínculo con sus hijas siempre estuvo”, y remarcó que va por la tenencia de sus hijas, dejando de lado la “novela del Lamborghini rosa”.

“Falta poco, Johnny”

En un momento de su descargo, Icardi se comparó directamente con el actor Johnny Depp, quien protagonizó una intensa batalla legal con su ex, Amber Heard. “Tic, Tac... Falta poco, Johnny”, escribió, dejando entrever que se siente en una posición similar y dispuesto a dar pelea en los tribunales.

También explicó por qué su hija menor, Isabella, no estuvo presente en el último encuentro familiar: “Se durmió en el sillón, respeté su decisión”. Sin embargo, deslizó una grave acusación: “¿Será que una nena de 8 años piensa que no me va a volver a ver? ¿O le hicieron un lavado de cerebro en 6 meses con mentiras?”.

Incluso citó el informe de una pericia psicológica que, según él, indicaría que la nena “repite un lenguaje adulto” propio de la madre.

Rumores confirmados: Mauro y la China se casan

Aunque ya se rumoreaba hace semanas, la confirmación del casamiento entre Icardi y la China Suárez llegó sin vueltas. “Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer”, afirmó el delantero, dejando en claro que la relación va en serio, más allá de las críticas y los escándalos.

De esta manera, la China Suárez volverá a casarse tras su fallida relación con Benjamín Vicuña, mientras que Mauro Icardi formaliza su historia con la actriz en medio de una batalla judicial con Wanda que promete seguir dando que hablar.