Charlas de quincho: el juego de la silla, menú blindado en Olivos y un curioso film cordobés

En una semana sin sesiones pero con roces, el poder se sentó -o no- donde pudo. Sillas vacías, saludos evitados y milanesas con custodia marcaron la escena en Palermo y Olivos, mientras en Córdoba los próceres cobraron vida para decir lo que los dirigentes apenas susurran. En paralelo, el peronismo ensaya unidad sin abrazos y un funcionario oficial se perdió en vivo, como si el libreto también lo hubiese abandonado.

En semanas de parate legislativo, las tensiones al interior del Ejecutivo y el peronismo dominaron la agenda política de la semana , que concluyó con una visita del presidente Javier Milei a la Exposición Rural de Palermo. El mandatario no cayó con las manos vacías, sino que anunció una baja de retenciones que le valió la ovación -y apuestan en el Gobierno también el voto- del campo. Pero más allá de los aplausos, el acto no estuvo exento de incomodad, ya que los faltazos estuvieron a la orden del día, como también los saludos selectivos.

El mandatario también se hizo un hueco en su agenda para viajar a Córdoba y participar de La Derecha Fest , un evento privado al que cayó en el avión oficial Tango 10, el Lear Jet 60 de la flora presidencial. Al parecer, los organizadores no lograron agotar la capacidad del espacio en el Hotel Quórum, que eran alrededor de 2500 sillas, a pesar de que invitaron a participar a las fuerzas de seguridad de manera gratuita, a algunos militantes del radicalismo que responden al diputado Rodrigo De Loredo e incluso representantes de la iglesia evangélica local.

En tanto, tras los cortes de luz que opacaron el cierre de listas bonaerenses del peronismo , el gobernador Axel Kicillof comenzó a realizar actos de gestión y proselitismo en el conurbano bonaerense y se mostró con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, candidata por Fuerza Patria y una de las referentes de La Cámpora. Pese al acercamiento, no se pudo lograr una foto digna -léase sonrisas, abrazos o apretón de manos- del evento que se llevó a cabo en la universidad quilmeña.

Javier Milei en La Rural: el juego de la silla

Una ausencia que se hizo notar en el predio de Palermo fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el mandatario no tiene vínculo desde hace meses. Fuentes del entorno de la titular del Senado señalaron a Ámbito que Protocolo de Presidencia no autorizó los ingresos de sus acompañantes ni le informaron en qué sector se ubicaría. "Una Vicepresidente de la Nación no puede asistir sola, es inadmisible, tiene que ser informada acerca de dónde estará ubicada y tener confirmación de los lugares de ella, su equipo e invitados, por parte del área de protocolo de Casa Rosada", argumentaron a este medio fuentes cercanas a Villarruel.

Pese a que no la mencionó en su discurso, Javier Milei le dedicó un momento a su ex compañera de fórmula: "Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, rosca". Hace unos días, Villarruel había respondido de forma irónica cuando un usuario le reclamó por sus viajes al interior. "En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana", replicó la vice.

En el lugar que le había asignado la entidad rural se sentó finalmente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en tanto que la organización optó por mover un banco a todos los asistentes para evitar que quedaran sillas vacías en la foto oficial.

Jorge Macri asistió a la ceremonia inaugural de la Exposición Rural El Jefe de Gobierno participó de la 137 edición de la Exposición Rural. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aaires

Por otra parte, pese a que al primer mandatario lo separaban tan solo dos sillas del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri -quien concurrió con su esposa, María Belén Ludueña- no hubo saludo entre ambos. La explicación oficial aludió a que Milei ingresó por un lugar distinto a las radas principales, pero lo cierto es que una vez concluido el evento, cuando todos los funcionarios se levantaron de sus asientos para estrecharse manos y abrazos, tampoco hubo diálogo entre ambos.

El adiós a las milanesas en Olivos

Es sabido que la lealtad es un valor muy importante para los hermanos Milei. La propia Secretaria de Presidencia lo remarcó en los últimos días en su duro posteo, por si quedaban dudas. Así las cosas, con los meses en el poder la desconfianza fue creciendo, y no solo hacia la oposición. Como contó este medio, desde hace varias semanas el Jefe de Estado no quiere ser visto por ningún trabajador en Casa Rosada, para lo cual hace cerrar los diferentes accesos mientras transita y el cuerpo de granaderos monta una suerte de muro en su ingreso a Balcarce 50, para evitar que sea fotografiado.

En la residencia presidencial, las cosas cambiaron: Javier Milei ya no recibe su plato favorito de manos civiles. Con la intervención de Karina, las milanesas ahora las preparan cocineros de las Fuerzas Armadas apostados en Olivos, aunque claro, ya no saben como las históricas, que supieron acercar en su momento al mandatario con Mauricio Macri. No se las sirven directamente: le dejan la bandeja en la puerta del comedor y alguien de confianza la alcanza. Antes de comer, un “catador oficial” prueba cada bocado delante suyo. Literalmente.

En Casa Rosada, el staff de cocina sigue en funciones, pero el personal militar también comenzó con la tarea. Todo indica que el objetivo es reducir al mínimo la planta de cocina civil en Rosada y Olivos, reemplazándola progresivamente por personal uniformado. Un ajuste que llega… hasta la sartén.

Cine, corrillos y caudillos en Córdoba

Córdoba fue escenario el jueves de una cumbre de la Región Centro en la que participaron, además del anfitrión Martín Llaryora, los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. En medio de la pulseada por fondos con Javier Milei, abundaron las arengas en clave federal, las críticas por el repliegue del Estado en diversas áreas y un pedido contundente para eliminar las retenciones al agro.

En tierras mediterráneas ya se alistan para la batalla electoral de octubre, donde anticipan un duelo álgido con la tropa de Milei, que podría sumar a la UCR y a sectores del PRO en el armado violeta. De hecho, el propio Juan Schiaretti bajaría al barro para encabezar la boleta a diputados nacionales del cordobesismo. "El Gringo no se las va a hacer fácil", reflexionó una figura peronista. Otras voces más aventureras se entusiasman con un Llaryora nacional en el futuro. Incluso deslizan que hay dirigentes cordobeses instalándose como cabeza de playa en Buenos Aires. Paso a paso.

Video Federal El video transmitido en la antesala del encuentro de gobernadores.

En el evento, sin embargo, no fueron los quehaceres políticos los que acapararon la atención, sino un breve film que despertó elogios y aplausos de la tribuna federal. El mismo fue reproducido en la antesala de los discursos de los gobernadores. Con una duración de cinco minutos, combina animación con imágenes reales y propone un repaso por la historia de la conformación de la Argentina, con epicentro en el papel de las tres provincias.

Así, por ejemplo, aparecen como héroes de super acción los caudillos Juan Bautista Bustos, Estanislao López y Francisco Ramírez, haciendo eje en distintos hitos, como el Pacto de San Nicolás de los Arroyos, de 1852, la proclamación de la Constitución Nacional y la conformación de la Región Centro, ya en la década de los 70. La película denuncia, además, el "saqueo" al que Buenos Aires sometió a los tres distritos, una secuencia que despertó la euforia del público. "Qué bueno el video, quiero felicitar a los que lo hicieron. Me lo llevo para Entre Ríos", dijo el porteño Frigerio, devenido en entrerriano. ¿Habrá parte dos?

El subsecretario pyme se perdió tratando de explicar por qué no habrá control de importaciones

El streaming gana protagonismo en el escenario de la comunicación, al punto que las entidades empresarias comienzan a tener sus propias emisiones. La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) tiene su programa llamado Inteligencia Empresaria (IE) que conduce su presidente Marcelo Fernández.

En la última emisión estuvo de invitado el subsecretario Pyme Marcos Ayerra. quien literalmente se quedó en blanco cuando trataba de responder por qué el gobierno de Javier Milei no podía acceder a un esquema de control de importaciones.

Ante una consulta de Fernández, acerca de la necesidad del mercado interno de que haya un monitoreo para que las importaciones sean complementarias de la producción local y no sustitutivas, Ayerra respondió: "Todos los que estamos jugando tenemos que transformarnos porque la competitividad juega a favor de la gente. Se que es complejo, y ahí se genera un enemigo común, creo que hay una magia en la correcta alineación, creo que superamos una rompiente. Hoy la gente valora el orden fiscal y la baja de la inflación, entonces cuando uno dice ‘esto lo quiero’ vamos a un entorno de normalización de comercio exterior porque claramente tenemos que exportar, Bueno entonces, ahí… me perdí, ¿en qué estábamos?".

Sorprendido, el conductor le recordó al funcionario en qué fragmento de la respuesta se quedó trabado, pero el subsecretario pyme no logró retomar el hilo así que el titular de GCERA le sugirió: "Redondeá". "Ahh... o que quería decir es que tenemos un enemigo común que es el costo argentino", esbozó Ayerra.

CGT, sin suerte en las listas bonaerenses

Sin lugar en las listas provinciales, la CGT digiere el mal trago y, lejos de patear el tablero, decide "bancar" a Axel Kicillof. Es que el cierre de listas de Fuerza Patria en la provincia dejó al sindicalismo afuera de todo.

Sin embargo, en la central obrera ya lo procesaron: esperaban un par de casilleros, se fueron con las manos vacías, pero no por eso se bajan del barco.

El lunes post-cierre fue momento de catarsis. La cúpula cegetista se juntó en la sede de UOCRA con excusa formal (la participación de Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo que organizó el gobierno nacional), pero en realidad lo que hubo fue un análisis de la situación electoral.

El problema es que hubo señales previas. Días antes del cierre, una peregrinación sindical arribó a La Plata. La plana mayor de la CGT fue a ver a Kicillof: Daer, Acuña, Argüello, más Moyano, Cavalieri y Rodríguez. No faltó nadie. El gobernador prometió “amplitud”, pero cuando apareció la lista definitiva, la lupa no encontró nombres gremiales… salvo uno: Cristian Vander, quinto en la Octava. Traducido al lenguaje realista: muy atrás para entrar.

2025_07_11_AK_Reunion con gremios_002 La cúpula de la CGT, con Kicillof antes del cierre de listas.

Para peor, no habrá reemplazo para la banca que ocupa Naldo Brunelli (UOM San Nicolás) y que se vence en diciembre. Pese al malestar, el respaldo a Kicillof sigue firme. Con septiembre perdido, todas las fichas van para octubre. En la CGT esperan poder colarse en la boleta nacional por Buenos Aires.

No obstante, saben que el panorama no es sencillo: en los últimos turnos electorales, la representación sindical en el Congreso fue copada por dirigentes cercanos al kirchnerismo, como Sergio Palazzo, Vanesa Siley o Hugo Yasky. En el gremialismo ya no quieren ser furgón de cola de ningún armado. Octubre será el próximo round. La pregunta es: ¿los dejarán subir al ring?

Reelecciones con GPS: Tignanelli apela al almanaque y Ranzini, al mapa

En el juego de las reelecciones bonaerenses, la creatividad política no tiene límites… o sí, pero se sortean. Facundo Tignanelli y Matías Ranzini, dos legisladores con peso propio dentro de la Cámara de Diputados, encontraron caminos distintos para seguir en carrera. Uno se aferra al calendario. El otro, al GPS.

Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria y hombre de confianza de Máximo Kirchner, se metió de nuevo en la lista de la Tercera Sección. Ya había estado en la Cámara baja entre 2017 y 2021, y volvió en diciembre de 2023 como suplente tras la partida de Mariano Cascallares a la intendencia de Almirante Brown. ¿Problema? La ley provincial prohíbe más de dos mandatos consecutivos.

Pero el kirchnerismo se puso el traje de abogado y fue por todo: junta electoral, justicia y dictamen de constitucionalista mediante. Según Andrés Gil Domínguez, el truco está en los días. La norma dice que un suplente solo cuenta como “reelecto” si ejerce más de 730 días. Y Tignanelli llega a 721. Casi, pero no. Así, con calculadora en mano, se lo incluyó como candidato en la populosa Tercera sección electoral.

Mientras tanto, del otro lado de la grieta, Matías Ranzini también busca renovar. El presidente del bloque del PRO cumplió sus dos mandatos en la Segunda Sección y, cuando parecía que se le cerraban las puertas, sacó el mapa y se cambió de sección. Ahora va por la Cuarta, bajo el sello de La Libertad Avanza. Nuevo distrito, nueva cuenta. O al menos eso dicen en su equipo.

Ambos casos ya están en manos de la Justicia Electoral, que tendrá que decidir si estos artilugios son válidos o si alguien cruzó el límite. Lo cierto es que, en el tablero bonaerense, cada casillero se pelea al detalle. Y si hay que medir días o kilómetros para seguir jugando, pues se mide.

Salto con garrocha a la pileta sin agua

Ramiro Egüen, el intendente de 25 de Mayo que hace apenas seis meses se subía con bombos y platillos al tren de Javier Milei, ahora camina solo por los andenes de la política local, con cara de “yo no fui” y una lista corta bajo el brazo. ¿Qué pasó en el medio? De todo.

Es que el jefe municipal siguió los pasos de Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, en la práctica olímpica y política del salto con garrocha. Sin embargo, aunque ambos dijeron adiós al PRO para ponerse la camiseta violeta, mientras Valenzuela fue premiado con la cabeza de la lista por la estratégica Primera sección, Egüen quedó out. Uno encontró del otro la colchoneta detrás de la valla; el otro, una pileta sin agua. Para consuelo: la lapicera de Karina dejó varios heridos, inclusive hombres de la primera hora libertaria, en especial los soldados de Santiago Caputo, la tropa digital enmarcada en la agrupación "Las Fuerzas del Cielo", que en la semana, dicho sea de paso, estalló de furia contra Sebastián Pareja, el armador de Karina (los insultos llegaron hasta ese eslabón de la cadena).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/1879974424327385351&partner=&hide_thread=false Gran semana. También le damos la bienvenida a La Libertad Avanza a @eguenramiro, intendente de 25 de Mayo. Cuando dijimos que íbamos a llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Provincia, lo decíamos en serio. VLLC! @JMilei pic.twitter.com/nnvGjefCJH — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 16, 2025

Pero volvamos al intendente de 25 de Mayo: resulta que el jefe comunal, que aterrizó en la gestión por Juntos por el Cambio, saltó al universo libertario en enero con un entusiasmo desbordante Pero el amor duró poco. En el armado de listas, Egüen pidió pista para su esposa, Mercedes Squillaci, como candidata a senadora por la Séptima sección. La respuesta desde lo más alto de La Libertad Avanza fue un rotundo “ni”. Chau Milei.

Con el portazo consumado, Egüen desempolvó el sello Acción Ciudadana y armó una boleta a medida, con Squillaci a la cabeza y varios funcionarios municipales colados como candidatos a concejales. Eso sí: sin un solo nombre en la boleta de legisladores.

Bioetanol y críticas a Nación

Al subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación, Federico Veller, se lo vio un tanto incómodo en la cumbre de bioetanol en Tucumán. El cónclave que organizó el gobierno provincial contó con el apoyo del mundo sucroalcoholero y no faltó nada en el hotel en donde se realizó, incluyendo las empanadas y los tradicionales sánguches de milanesas.

Pero el trago amargo para el funcionario nacional vino en catarata desde el arranque de los discursos. En distinto tono, los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta) le reclamaron diálogo al Gobierno, mientras Veller ponía cara de "yo no fui", sentado en el escenario junto a los jefes provinciales que prendieron el ventilador. En vano fueron los caramelos derivados de la caña de azúcar y las tabletas dulces de leche que se repartieron para disimular ese trago amargo.

Como si con eso no hubiera sido suficiente, Veller tuvo que escuchar uno a uno, por abrumadora mayoría, de qué modo los industriales y funcionarios provinciales de áreas relacionadas a la producción, coincidieron en que el Gobierno carece de políticas para ese sector agroindustrial o, simplemente, se propone liberar el mercado, lo que supondría que el Estado de aparte de fijar las reglas del juego, que quedarían a merced del lobby empresarial más poderoso: las petroleras.

WhatsApp Image 2025-07-23 at 6.20.08 PM El subsecretario de Combustibles Líquidos de la Nación, Federico Veller

De paso, la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Gesse, sintetizó en una frase el escenario actual para el mundo argentino del bioetanol: "Nos estamos pegando un tiro en el pie", bramó la también vicepresidenta de la Liga Bioenergética de las Provincias. Acompañó su aseveración con un dato de Brasil que fue la envidia del empresariado. En unas semanas, el vecino país elevará el corte de bioetanol en las naftas hasta el 30%, mientras en nuestro país es del 12%. Y cuando todo parecía calmarse fue el turno de Sergio Mansur, secretario de Energía de Córdoba, quien sintetizo en una líneala realidad del sector: "Después de casi 20 años de producción de biocombustibles, el balance es negativo". Gesse y Mansur concidieron en que sus propuestas son recibidas por la Nación pero hasta el momento nada cambió y el estancamiento ya es inocultable, pese al potencial de desarrollo.

Cuando fue el turno de Veller para hablar, todos se prepararon con cierta expectativa, pues se suponía que quizás iba a dar alguna pista sobre un posible incremento del corte de bioetanol. Pero no. Sus palabras no superaron los dos minutos y se ciño a señalar que había llegado a Tucumán para escuchar, dialogar y en relación a una nueva ley para el mundo sucroalcoholero, cero guiño. "No puedo dar detalles porque forman parte de las conversaciones en curso con la liga de provincias", dijo. Alguien tenía que poner la cara por el Gobierno y le tocó a Veller. Al fin y al cabo, también es parte de su trabajo como funcionario público.

Horóscopo: hoy, Trabajo

Aries: Consigue trabajo en el Estado. Al mes le dicen que se privatiza el área. Al otro mes, que se reestatiza. Vive en un loop kafkiano con mate y recibo de sueldo.

Tauro: Renuncia porque “va a emprender”. Su startup consiste en vender milanesas gourmet por Instagram. Lo siguen tres personas: su tía, su ex y un troll de Javier Milei.

Géminis: Tiene tres trabajos simultáneos y no llega a fin de mes. Cree que está mal organizado, pero es el país.

Cáncer: Ingresa como pasante en el Congreso. A los 15 años le dan planta permanente. Aún no sabe bien a qué legislador responde.

Leo: Su jefe le dice que hay que “achicar estructuras”. Usted se esfuerza el doble para que no lo echen. Igual lo echan, pero con una story de despedida en LinkedIn.

Virgo: Cree en la meritocracia y se presenta a un concurso público. Gana, pero lo anulan porque “había que esperar que asumiera el nuevo gobierno”.

Libra: Lo nombran asesor en un ministerio. Al mes lo cierran. Lo reubican como influencer en TikTok con fondos de Capital Humano.

Escorpio: Es sindicalista. Consigue una paritaria histórica y lo acusan de traidor, burócrata y socialdemócrata tibio. Son sus propios compañeros.

Sagitario: Viaja a trabajar al exterior. Se da cuenta de que allá el subte funciona, pero nadie le pregunta qué opina del INDEC. Vuelve con nostalgia y Twitter.

Capricornio: Es funcionario. Lo designan en una secretaría nueva. No sabe qué hace ni cómo llegó. Es el mejor trabajo de su vida.

Acuario: Pide “home office full” y le aprueban un plan piloto experimental con fondos del BID. A los seis meses, lo ascienden y lo obligan a ir presencial.

Piscis: Trabaja en Cultura. Presenta un proyecto brillante, pero lo cajonean porque “no es el momento”. En el cajón encuentra otros veinte igual de buenos.