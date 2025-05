Murió Alf Clausen, histórico compositor de Los Simpson

Clausen compuso la música de casi 600 episodios de Los Simpson, desde 1990 hasta su despido en 2017 . Aunque no fue el autor de la icónica cortina -creación de Danny Elfman- , su huella sonora definió el tono de la serie. Trabajaba con una orquesta de 35 músicos y grababa semanalmente cada episodio. Bajo su dirección, surgieron clásicos como “Baby on Board” o “¿Quién necesita el Kwik-E-Mart?”, y álbumes como Songs in the Key of Springfield y The Yellow Album.

Nacido el 28 de marzo de 1941 en Minneapolis y criado en Dakota del Norte, Clausen llegó a Los Ángeles con el sueño de dedicarse a la música para televisión. Comenzó como copista en The Carol Burnett Show, y poco después trabajó en programas como Donny & Marie y The Mary Tyler Moore Hour. En los ‘80, se consolidó como compositor con series como Fame, Partners in Crime y especialmente Moonlighting, por la que fue nominado seis veces al Emmy.

También compuso para películas como Splash, Mr. Mom, The Naked Gun, Weird Science y Ferris Bueller’s Day Off, entre muchas otras. Amante del jazz, Clausen lideró su propia big band y colaboró con leyendas como Ray Charles y Woody Herman. En 2005, lanzó el álbum Swing Can Really Hang You Up The Most con la Alf Clausen Jazz Orchestra. “Si te apasiona la composición musical, no hay nada que se le compare”, dijo en una entrevista en 2015. “Es lo más divertido que podés hacer vestido”.